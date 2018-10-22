Во Владивостоке начался матч в поддержку новосибирского хоккеиста, больного раком

Выручка с продажи билетов и атрибутики пойдёт на лечение Самвела Мнацяна

Самвел Мнацян заболел раком после спортивной травмы

Во Владивостоке начался матч КХЛ между местным «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком»: команды проводят его в поддержку своего бывшего игрока — защитника новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна, у которого врачи обнаружили рак.







Благотворительный матч проходит в спортивном комплексе «Фетисов-Арена» — он начался в 16:30 по новосибирскому времени.







«Выручка с каждого билета, как и часть средств, заработанных с продажи атрибутики, пойдёт в помощь нашему бывшему капитану [Самвелу Мнацяну]», — сообщили в пресс-службе ХК «Адмирал».







По её данным, на «Фетисов-Арене» также работает несколько точек для сбора денег, фотозона с хештегом #сэммыстобой и видеозона, где каждый желающий может записать слова поддержки для Самвела Мнацяна. Кроме того, болельщики могут оставить для хоккеиста рукописное пожелание.







«Все эти материалы мы передадим Самвелу», — обещают в хоккейном клубе.







Благотворительный матч в поддержку заболевшего спортсмена «Адмирал» и «Нефтехимик» запланировали два месяца назад. Как напоминал тогда директор нижнекамского клуба Раил Якупов, Самвел Мнацян отыграл два года за «Адмирал» и почти два года за «Нефтехимик».







В новосибирскую «Сибирь» 28-летний хоккеист перешёл этой весной. Контракт с новым клубом Самвел Мнацян заключил на два года. Но в преддверии сезона стало известно, что спортсмен пропустит его из-за рака.





Как пояснял агент хоккеиста Шуми Бабаев, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму. После удара в спину во время игры на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественную и дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы.







Как сообщил вчера, 21 октября, ХК «Адмирал»,





заболевшего спортсмена поддержал и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он выставил на аукцион реплику своего игрового свитера с автографом.







«Деньги от продажи будут переведены на счёт больницы, где курс химиотерапии проходит экс-капитан "Адмирала"», — говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба.







Начальная цена за этот свитер — 100 тысяч рублей. Ставки меньшего размера не принимаются, сообщается на сайте, который выступает в качестве площадки для аукциона.







Хоккейный клуб «Сибирь» ранее также обещал оказать финансовую помощь Самвелу Мнацяну.

