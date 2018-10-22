В Новосибирск идёт холодная и снежная погода, но тепло ещё вернётся

К концу недели в город должно прийти потепление

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в начале недели: город попал в тыл холодного циклона.







«Мы сейчас находимся в тыловой части циклона. <…> Ветер сменяет направление, и осадки превращаются из дождя в мокрый снег. Идёт значительное понижение температуры в верхнем слое, на высоте 1,5 километров. Там сейчас –10 градусов. Очаг холода над нами. Постепенно очаг холода будет уходить на восток, а из Томской области начнёт распространяться тепло. <…> 25 октября должно потеплеть. Это не последняя волна тепла, пока о зиме говорить ещё рано», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Согласно прогнозу, завтра, 23 октября, в Новосибирске ожидается мокрый снег. Будет дуть северо-западный ветер. Его скорость ночью составит 6–11 м/с. Температура ночью составит 0…-2 градуса, а днём 0…+2 градуса.





«24 октября также в отдельных районах небольшой снег. Ветер западный 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -2…-4 градуса, днём — +2…+4 градуса. 25 октября ночью местами небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный 5–10 м/с. Температура ночью 0…–2 градуса, днём +4…+6 градусов», — сообщила Марина Виноградова.





На прошлой неделе синоптики рассказали о том, что начавшийся октябрь в Новосибирской области будет теплее нормы. Но белки начали менять летние шубки на зимние — грызунам не хватает света. Их линька должна закончиться к ноябрю.







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