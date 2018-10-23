Над Новосибирском пронеслись стаи зимняков с мохнатыми ногами

Зимняки принадлежат к отряду ястребиных, но имеют более светлый окрас перьев

В Новосибирск на время прилетели зимняки — птицы из семейства ястребиных остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг.







По словам орнитолога Алексея Яновского, в октябре зимняки прилетают в Новосибирск по пути на юг Казахстана, где будут зимовать.





«Одним из характерных представителей когорты перелетных птиц в окрестностях Новосибирска считается мохноногий канюк, или зимняк, встречающийся здесь на пролёте по пути из мест гнездования в тундре и лесотундре в районы зимовки на юге Казахстана. От других хищных птиц величиной с коршуна или чуть мельче его можно отличить благодаря светлой пятнистой окраске и характерным отметинам, а именно широкой темной предвершинной полосе на хвосте и почти черному пятну в форме подковы снизу на сгибе крыла. Кружа над открытыми просторами и постепенно перемещаясь к югу, зимняки попутно охотятся на мышевидных грызунов, коих в эту предзимнюю пору здесь достаточно много», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





По его словам, у хищника очень широкий ареал обитания — от Евразии до Америки.





«Они гнездятся не только в безлесной тундре, но и в редколесье несколько южнее — в лесотундре. В год массового размножения там мышевидных грызунов-леммингов зимняки в то же лето увеличивают свою численность почти в 3 раза и затем встречаются на осеннем пролете куда как чаще обычного», — добавил орнитолог Алексей Яновский.





В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

