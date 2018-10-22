Три удара в секунду: 4-летний новосибирец поставил рекорд по опасным ударам кулаками

4-летний Спартак больше года занимается борьбой

Мальчик из Новосибирска поставил новый рекорд России — за одну минуту 4-летний Спартак Попов нанёс самое большое количество контактных пробивных ударов кулаками среди своих ровесников.





Как сообщается на сайте Книги рекордов России, Спартак нанёс 187 ударов. А месяц назад он поставил другой рекорд России — за наибольшее количество приседаний, сделав 61 повторение.





«Он занимается с 3 лет. Мы тогда шли на кикбоксинг, но пока он маленький, отдали на смешанные единоборства. А с июля мы пошли дополнительно на джиу-джитсу. Первый рекорд у нас был мировой — максимальное количество переходов в борцовский мост с перекатом в 4 года — 11 раз. <...> Когда мы его привели в 3,5 года, первая тренировка прошла — он сразу занимался наравне со всеми, хотя другие ребята были его старше. Он много-то не знает, но пока хочет стать чемпионом. Сам я не спортсмен, по мере занимаюсь, конечно, в спортзал хожу. [Почему отдали на борьбу?] Кем не стал — хочу, чтобы стал мой сын. Может, так (Смеётся.)», — рассказал корреспонденту НГС отец Спартака Иван Попов.









Новосибирцы нередко ставят самые разные рекорды. Так, 12-летняя школьница ставила рекорд России — у неё оказались самые длинные волосы, а недавно новосибирская семья поставила рекорд по наименьшей разнице в возрасте между детьми.