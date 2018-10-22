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Новосибирец ищет свидетелей ДТП на Тёщином языке, в котором пострадала его 13-летняя дочь

После аварии ребёнок попал в больницу с сотрясением

ДТП произошло на Тёщином языке
ДТП произошло на Тёщином языке

В аварии на Тёщином языке в Ленинском районе Новосибирска пострадала 13-летняя девочка — её отец Андрей Кирпичников ищет свидетелей ДТП. 


Авария произошла 17 октября примерно в 11:00 на улице Троллейной под железнодорожным мостом — пассажирская «Газель» № 29а столкнулась с грузовым автомобилем Scania. 


«Под Тёщиным языком в "Газель" въехала фура, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Кирпичников. — Фура въехала в заднюю часть "Газели". Я так понял, что видимых повреждений не было ни на грузовике, ни на маршрутке. В момент удара дочка ударилась головой, ушибла колено». 


После аварии девочка сразу позвонила родителям. Ребёнку предложили пересесть в другую маршрутку, но она отказалась и стала ждать, когда за ней приедет мама. «После ДТП водитель вызвал другую маршрутку, пересадил всех в другую маршрутку и все уехали по маршруту, оставив место происшествия», — подчёркивает Кирпичников. 


Мужчина пояснил, что сразу после аварии он отвёз дочку в больницу. «У неё сразу нашли ушиб коленного сустава, — пояснил Андрей Кирпичников. — И нас направили проверить состояние головного мозга. А там врач сразу диагностировал сотрясение мозга средней тяжести, дочка сейчас находится в больнице». 


13-летняя пассажирка маршрутки после ДТП попала в больницу
13-летняя пассажирка маршрутки после ДТП попала в больницу


В пресс-службе городского ГИБДД корреспонденту НГС пояснили, что в базе нет информации об этом ДТП. 


«Мы обратились в ГИБДД, говорят, заявка была, но они (участники ДТП. — Прим. ред.) обоюдно договорились и с места происшествия разъехались», — обяснил Кирпичников.


Андрей Кирпичников просит очевидцев данного ДТП связаться с ним по телефону 8–952–938–06–61. 


Напомним, что в Новосибирске продолжают искать свидетелей смертельного ДТП, которое произошло на Советском шоссе между микрорайоном ОбьГЭС и Краснообском. В ночь на 8 октября на 6-м километре автодороги Н-2139 столкнулись Nissan Liberty и Honda Accord, в результате аварии на месте погиб 52-летний мужчина. 

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