Новосибирец ищет свидетелей ДТП на Тёщином языке, в котором пострадала его 13-летняя дочь
После аварии ребёнок попал в больницу с сотрясением
В аварии на Тёщином языке в Ленинском районе Новосибирска пострадала 13-летняя девочка — её отец Андрей Кирпичников ищет свидетелей ДТП.
Авария произошла 17 октября примерно в 11:00 на улице Троллейной под железнодорожным мостом — пассажирская «Газель»
«Под Тёщиным языком в "Газель" въехала фура, — рассказал корреспонденту НГС Андрей Кирпичников. — Фура въехала в заднюю часть "Газели". Я так понял, что видимых повреждений не было ни на грузовике, ни на маршрутке. В момент удара дочка ударилась головой, ушибла колено».
После аварии девочка сразу позвонила родителям. Ребёнку предложили пересесть в другую маршрутку, но она отказалась и стала ждать, когда за ней приедет мама. «После ДТП водитель вызвал другую маршрутку, пересадил всех в другую маршрутку и все уехали по маршруту, оставив место происшествия», — подчёркивает Кирпичников.
Мужчина пояснил, что сразу после аварии он отвёз дочку в больницу. «У неё сразу нашли ушиб коленного сустава, — пояснил Андрей Кирпичников. — И нас направили проверить состояние головного мозга. А там врач сразу диагностировал сотрясение мозга средней тяжести, дочка сейчас находится в больнице».
В пресс-службе городского ГИБДД корреспонденту НГС пояснили, что в базе нет информации об этом ДТП.
«Мы обратились в ГИБДД, говорят, заявка была, но они (участники ДТП. — Прим. ред.) обоюдно договорились и с места происшествия разъехались», — обяснил Кирпичников.
Андрей Кирпичников просит очевидцев данного ДТП связаться с ним по телефону 8–952–938–06–61.
Напомним, что в Новосибирске продолжают искать свидетелей смертельного ДТП, которое произошло на Советском шоссе между микрорайоном ОбьГЭС и Краснообском. В ночь на 8 октября на 6-м километре автодороги Н-2139 столкнулись Nissan Liberty и Honda Accord, в результате аварии на месте погиб 52-летний мужчина.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено Андреем Кирпичниковым