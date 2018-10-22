На подъёмниках в Шерегеше отменили разовые билеты

Теперь на подъёмниках «Каскада» можно кататься только по абонементам

«Каскад» расположен на горе Зелёная





Горнолыжный комплекс «Каскад» в Шерегеше объявил об отмене продажи пропусков на разовые подъёмы.





«За последний год мы построили две новые канатные дороги и увеличили пропускную способность на 4000 человек в час. Это уменьшит очереди и позволит делать больше спусков каждый день.





В связи с этим в сезоне 2018–2019 "Каскад" отменяет прогулочные, так называемые разовые (рублевые) проходы», — говорится в сообщении компании.







При этом в компании отмечают, что цены на абонементы остаются на прежнем уровне — они не менялись уже 4 года. Кроме того, вводится новый 2-часовой абонемент.





«Мы понимаем, что не все катающиеся готовы проводить на склоне 4 часа и более, поэтому вводим двухчасовой ски-пасс за 400 рублей. Он будет удобен для тех, кто прибыл на курорт поздно, но хочет успеть прокатиться, а также для ситуаций утром, когда погода обещает быть ветреной и вероятна остановка некоторых подъемников», — объяснили в «Каскаде».





Цены на остальные абонементы начинаются от 800 рублей.





При этом на сайте компании ещё указаны старые цены на разовые подъём.









В этом году первый снег в Шерегеше выпал в начале сентября.