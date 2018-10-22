Четыре десятка пьяных водителей попались автоинспекторам на дорогах

С пятницы до начала новой недели в Новосибирске проверяли водителей

Всего за выходные автоинспекторы поймали 37 водителей





Госавтоинспекция рассказала, сколько новосибирцев попались автоинспекторам в состоянии алкогольного опьянения с 19 по 22 октября — с пятницы автоинспекторы ловили в городе нетрезвых водителей.





Всего за выходные сотрудникам ГИБДД попались 37 человек.





«Как таковой операции "Нетрезвый водитель" у нас не было, но так как экипажи ориентированы на выявление и задержание водителей в нетрезвом состоянии, у нас с 19 по 22 октября выявлено 19 водителей в нетрезвом состоянии. Водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования, — 14. Повторно задержаны в нетрезвом виде и лишённые прав на управление — [их] четверо», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





В ГИБДД напомнили, что пьяным водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попался на таком нарушении не первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием — суд может дать нарушителю до 2 лет лишения свободы.





Недавно автоинспекторы рассказали, как ищут пьяных за рулём и кого никогда не тормозят во время акций «Нетрезвый водитель».

