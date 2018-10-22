В новосибирские бары привезли арбузное пиво

Напиток производят в Подмосковье, а в Сибири он появился впервые

Сидром можно назвать любой слабоалкогольный напиток на фруктовой основе, который делается методом брожения
Сидром можно назвать любой слабоалкогольный напиток на фруктовой основе, который делается методом брожения


Арбузный сидр под маркой St. Anton появился в новосибирских заведениях The Rooks и «Панорама». Напиток начали делать в России в этом году, а в Новосибирске он продаётся впервые.


Сидр, который появился на минувших выходных в барах The Rooks и «Панорама» изготовлен московской компанией «Яблочный спас». Как пояснил корреспонденту НГС совладелец The Rooks Игорь Каменев, напиток делается на основе обычного яблочного сидра, в который добавляют арбузный сок и арбузный сироп.


По внешнему виду «арбузное пиво» практически не отличается от сидра, арбуз присутствует только в аромате и вкусе. В «Панораме» бокал стоит 100 рублей, в The Rooks — 200 рублей.


Необычные добавки при производстве слабоалкогольных напитков — часто используемый производителями приём. Помимо поиска новых вкусов он позволяет просто привлечь к своей марке внимание. Так, в сентябре в Новосибирске появилось пиво со вкусом борща

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