В новосибирские бары привезли арбузное пиво
Напиток производят в Подмосковье, а в Сибири он появился впервые
Арбузный сидр под маркой St. Anton появился в новосибирских заведениях The Rooks и «Панорама». Напиток начали делать в России в этом году, а в
Новосибирске он продаётся впервые.
Сидр, который появился на минувших выходных в барах
The Rooks и
«Панорама» изготовлен московской компанией «Яблочный спас». Как пояснил корреспонденту НГС совладелец The Rooks Игорь Каменев, напиток
делается на основе обычного яблочного сидра, в который добавляют арбузный сок и
арбузный сироп.
По внешнему виду «арбузное пиво» практически не отличается
от сидра, арбуз присутствует только в аромате и вкусе. В «Панораме» бокал стоит 100 рублей, в The Rooks —
200 рублей.
Необычные добавки при производстве слабоалкогольных напитков
— часто используемый производителями приём. Помимо поиска новых вкусов он позволяет просто привлечь к своей марке внимание. Так, в сентябре в Новосибирске появилось пиво
со вкусом борща.
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Стас Соколов
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