В новосибирские бары привезли арбузное пиво

Напиток производят в Подмосковье, а в Сибири он появился впервые

Сидром можно назвать любой слабоалкогольный напиток на фруктовой основе, который делается методом брожения





Арбузный сидр под маркой St. Anton появился в новосибирских заведениях The Rooks и «Панорама». Напиток начали делать в России в этом году, а в Новосибирске он продаётся впервые.







Сидр, который появился на минувших выходных в барах The Rooks и «Панорама» изготовлен московской компанией «Яблочный спас». Как пояснил корреспонденту НГС совладелец The Rooks Игорь Каменев, напиток делается на основе обычного яблочного сидра, в который добавляют арбузный сок и арбузный сироп.







По внешнему виду «арбузное пиво» практически не отличается от сидра, арбуз присутствует только в аромате и вкусе. В «Панораме» бокал стоит 100 рублей, в The Rooks — 200 рублей.







Необычные добавки при производстве слабоалкогольных напитков — часто используемый производителями приём. Помимо поиска новых вкусов он позволяет просто привлечь к своей марке внимание. Так, в сентябре в Новосибирске появилось пиво со вкусом борща.

