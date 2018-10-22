В Новосибирске выпал мелкий град
Горожане заметили ледяные осадки в Калининском районе
Днём 22 октября в Новосибирске выпала снежная крупа — твёрдые ледяные осадки, похожие на град.
Информацию о том, что в городе пошёл град, в редакцию НГС сообщила читательница. Она прислала видео, на котором запечатлела непогоду. По словам девушки, она попала под град в Калининском районе Новосибирска.
По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня температурный фон в Новосибирске будет держаться на уровне
Вчера в Новосибирске выпал снег, из-за которого случилось несколько ДТП, а водители оккупировали шиномонтажки. А недавно холодная погода вызвала в небе красивое оптическое явление — гало.
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео предоставлено читательницей НГС