Снеговик и чирлидерши «Сибири» станцевали в клипе под вирусную песню

Также под песню LITTLE BIG танцевали люди в масках

Съемки проходили не только на ледовой площадке, но и в раздевалке ХК «Сибирь» 
Съемки проходили не только на ледовой площадке, но и в раздевалке ХК «Сибирь» 

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» присоединился к новому флешмобу Skibidi Challenge, который распространился в социальных сетях.


Видеоролик с зажигательными танцами появился на канале «Сибири» в YouTube. Под песню питерской группы LITTLE BIG «Skibidi» станцевали не только чирлидерши и маскот хоккейного клуба Снеговик, но и люди в масках и форме «Сибири».


«В это промозглое осеннее утро ловите наше веселое видео Skibidi Challenge», — говорится в сообщении хоккейного клуба.


Узнать подробности о съёмках этого ролика корреспонденту НГС не удалось — по телефонам пресс-службы ХК «Сибирь» никто не ответил.



Ранее к Skibidi Challenge подключились и другие новосибирские коллективы.

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