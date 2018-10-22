Снеговик и чирлидерши «Сибири» станцевали в клипе под вирусную песню

Также под песню LITTLE BIG танцевали люди в масках

Съемки проходили не только на ледовой площадке, но и в раздевалке ХК «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» присоединился к новому флешмобу Skibidi Challenge, который распространился в социальных сетях.







Видеоролик с зажигательными танцами появился на канале «Сибири» в YouTube. Под песню питерской группы LITTLE BIG «Skibidi» станцевали не только чирлидерши и маскот хоккейного клуба Снеговик, но и люди в масках и форме «Сибири».







«В это промозглое осеннее утро ловите наше веселое видео Skibidi Challenge», — говорится в сообщении хоккейного клуба.







Узнать подробности о съёмках этого ролика корреспонденту НГС не удалось — по телефонам пресс-службы ХК «Сибирь» никто не ответил.











Ранее к Skibidi Challenge подключились и другие новосибирские коллективы.

