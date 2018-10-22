Мэр Локоть запретил строительство бизнес-центра у лицея на Советской
Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте»
Сегодня, 22 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился остановить стройку у лицея
«Полагаю, что многие из вас слышали о ситуации со строительством коммерческого здания у лицея
Согласно сообщению мэра в соцсети, застройщиком в лице ООО «АльянСтрой» допущены грубые нарушения.
На прошлой неделе возле лицея
Деревья снесли для подготовки площадки, на которой построят восьмиэтажный деловой центр с парковкой.
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Александр Сильченко
Фото Юрия Лобанова