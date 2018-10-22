Мэр Локоть запретил строительство бизнес-центра у лицея на Советской Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте»

Так сейчас выглядит площадка, подготовленная к строительству бизнес-центра

Сегодня, 22 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился остановить стройку у лицея № 22 «Надежда Сибири» в Центральном районе города.



«Полагаю, что многие из вас слышали о ситуации со строительством коммерческого здания у лицея № 22 . В настоящее время этот процесс остановлен — я подписал распоряжение остановить стройку, раздосадовавшую новосибирцев и создающую риски для учащихся», — сообщил Анатолий Локоть на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Согласно сообщению мэра в соцсети, застройщиком в лице ООО «АльянСтрой» допущены грубые нарушения.





На прошлой неделе возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советская, 63 спилили несколько десятков деревьев, за которые мэрия получила 24 тысячи рублей.



Деревья снесли для подготовки площадки, на которой построят восьмиэтажный деловой центр с парковкой.



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Александр Сильченко

Фото Юрия Лобанова

