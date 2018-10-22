Новосибирские ветеринары вывели из комы замёрзшую кошку Мурку

Животное едва дышало и не двигалось

Кошка пришла в сознание после комы
Кошка пришла в сознание после комы

Жительница Новосибирска нашла на парковке кошку в коме, которая практически не дышала от долгого переохлаждения.


«Я с работы вышла на "Берёзовой роще" <…> Там парковка, я там паркуюсь. Девушка стояла плакала над кошкой. Я сначала думала, что она уже мёртвая, потом смотрю, кошка двигается. Подошла, она говорит: "Она живая". У девушки плед был с собой. Мы её завернули, отнесли на траву. Посмотрели, она вроде как дышит <…> Мы решили, что её, скорее всего, придавило. Хотя ни крови, ничего такого нет», — рассказала корреспонденту НГС девушка Анна, которая нашла животное.


Девушка отвезла кошку в ветеринарную клинику БЭСТ и связалась с волонтёром, который занимается помощью больным животным.


«Кошка лечится. Сегодня утром ей стало получше, но обследование пока не проводили», — объяснила зоозащитница Татьяна Палкина. 


По ее словам, в клинику кошка поступила в состоянии комы после сильнейшего переохлаждения, но ветеринарам удалось вернуть её в сознание. Теперь Мурке — такое имя дали ей врачи — предстоит пройти длительное лечение.


Не так давно врачи клиники БЭСТ установили протез трехногой собаке Шансу, который лишился лапы после того, как его сбила машина.

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