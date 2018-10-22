«Ниссан» сбил пешехода на Первомайской: мужчину увезли в больницу с переломом черепа

Водитель объяснил, что авария случилась во время сильного дождя

Во время ДТП в Первомайском районе лил сильный дождь

Вечером в воскресенье, 21 октября, в Первомайском районе Новосибирска Nissan Almera сбил пешехода во время дождя — пострадавшего увезли в больницу с серьёзными травмами.







ДТП случилось в 21:50 напротив дома № 218 по улице Первомайской, сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.







«Водитель <…> 1986 года рождения на автомобиле Nissan Almera двигался по улице Первомайской со стороны улицы Заречной с левым поворотом на улицу Героев Революции <…> и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — описал аварию Константин Шкабарня.







По его данным, в ДТП пострадал 22-летний пешеход — у него открытый перелом черепа, тяжёлый ушиб головного мозга и закрытый перелом ноги.







Как рассказал инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, пострадавшего пешехода увезли в больницу скорой медицинской помощи № 2 .





Сбивший его водитель пояснил автоинспекторам, что во время ДТП шёл сильный дождь. Когда водитель увидел пешехода, то начал уходить влево — на встречную полосу, но пешеход не останавливался, привёл показания водителя Владислав Савченков.







На прошлой неделе 8-летняя девочка попала под машину на улице Авиастроителей — водитель отказался от медосвидетельствования.

