«Ниссан» сбил пешехода на Первомайской: мужчину увезли в больницу с переломом черепа
Водитель объяснил, что авария случилась во время сильного дождя
Вечером в воскресенье, 21 октября, в Первомайском районе Новосибирска Nissan Almera сбил пешехода во время дождя — пострадавшего увезли в больницу с серьёзными травмами.
ДТП случилось в 21:50 напротив дома
«Водитель <…> 1986 года рождения на автомобиле Nissan Almera двигался по улице Первомайской со стороны улицы Заречной с левым поворотом на улицу Героев Революции <…> и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — описал аварию Константин Шкабарня.
По его данным, в ДТП пострадал 22-летний пешеход — у него открытый перелом черепа, тяжёлый ушиб головного мозга и закрытый перелом ноги.
Как рассказал инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, пострадавшего пешехода увезли в больницу скорой медицинской помощи
Сбивший его водитель пояснил автоинспекторам, что во время ДТП шёл сильный дождь. Когда водитель увидел пешехода, то начал уходить влево — на встречную полосу, но пешеход не останавливался, привёл показания водителя Владислав Савченков.
На прошлой неделе 8-летняя девочка попала под машину на улице Авиастроителей — водитель отказался от медосвидетельствования.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Константином Шкабарнёй