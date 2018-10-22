В Новосибирске начали останавливаться пролётные птицы с хохолком

Свиристели пролетают над Новосибирском по пути на зимовку





В Новосибирск на время вернулись свиристели — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг.







По словам орнитолога Алексея Яновского, в октябре свиристели прилетают в Новосибирск из северных районов Томской области.







«Всё идёт своим чередом.





Вчера на даче первый раз увидел небольшие стаи свиристелей, они пролетели пару раз. Так что основная масса на подлёте.





Гнездятся они в 500 километрах от Новосибирска, на севере и северо-востоке. А в октябре они пролетают над Новосибирском, иногда задерживаются на всю зиму», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





В феврале из-за потепления в Новосибирске участились случаи падения свиристелей с веток — волонтёры связали такое поведение пернатых с забродившими ягодами рябины и боярышника, поев которых, птицы пьянели.





«Они пока ещё трезвые, ещё подмороженную ягоду не клевали. Её попросту не было (смеётся)», — добавил Алексей Яновский.