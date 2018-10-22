На подъезде к Димитровскому мосту скопилась трёхкилометровая пробка

Глухой затор начинался от площади Станиславского

Уровень утренних пробок в городе достиг 5 баллов
Уровень утренних пробок в городе достиг 5 баллов

Сегодня утром, 22 октября, длинная пробка собралась в Ленинском районе Новосибирска на подъезде к Димитровскому мосту.


Трёхкилометровая пробка в сторону правого берега начиналась от площади Станиславского: на пути к площади Труда скорость машин в потоке не превышала 3 километров в час. На участке в сторону гипермаркета «Лента» от площади Труда поток двигался чуть быстрее — со скоростью около 7 километров в час, но ситуацию на этом участке осложняли три ДТП.


Длина пробки превысила три километра
Длина пробки превысила три километра


Также на левом берегу сильно загруженной выглядит улица Троллейная в сторону Тёщиного языка, а на правом — улицы Богдана Хмельницкого и Большевистская. В целом к 9:40 уровень пробок в Новосибирске достигал 5 баллов.


В субботу, 20 октября, огромная пробка сковала Димитровский мост: массовое ДТП перегородило три полосы.

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