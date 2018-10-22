Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Пролетарской

Водители столкнутся с трудностями при проезде по перекрёстку с улицей Гурьевской

Светофоры на перекрёстке не будут работать до 17:00





Сегодня, 22 октября, на девять часов погаснут светофоры на перекрёстке улиц Гурьевской и Пролетарской в Октябрьском районе Новосибирска.







Отключение продлится с 8:00 до 17:00. Светофоры отключат согласно плану, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).







«Плановое отключение электросетей будет производиться. К 17:00 светофор начнёт работать», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте с самого утра.







Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

