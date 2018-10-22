Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Пролетарской

Водители столкнутся с трудностями при проезде по перекрёстку с улицей Гурьевской

Светофоры на перекрёстке не будут работать до 17:00
Светофоры на перекрёстке не будут работать до 17:00


Сегодня, 22 октября, на девять часов погаснут светофоры на перекрёстке улиц Гурьевской и Пролетарской в Октябрьском районе Новосибирска.


Отключение продлится с 8:00 до 17:00. Светофоры отключат согласно плану, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


«Плановое отключение электросетей будет производиться. К 17:00 светофор начнёт работать», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте с самого утра.


Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

Прочтений: 1949

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено