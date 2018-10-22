Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Пролетарской
Водители столкнутся с трудностями при проезде по перекрёстку с улицей Гурьевской
Сегодня, 22 октября, на девять часов погаснут светофоры на перекрёстке улиц Гурьевской и Пролетарской в Октябрьском районе Новосибирска.
Отключение продлится с 8:00 до 17:00. Светофоры отключат согласно плану, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
«Плановое отключение электросетей будет производиться. К 17:00 светофор начнёт работать», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте с самого утра.
Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова из архива НГС