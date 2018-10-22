Школьница из Краснообска заняла второе место в международном конкурсе "Ученые будущего"

Теперь у нее есть шанс поехать в Китай или США

Сейчас школьница готовится к поступлению в вуз 
Сейчас школьница готовится к поступлению в вуз 

Ученица 11 класса Краснообской СОШ №1 Варвара Козенёва заняла второе место в международном конкурсе "Ученые будущего", в секции "Биология". Школьница представила исследование препарата, который может восстанавливать костную ткань после механических повреждений — это единственная работа из Новосибирской области, дошедшая до финала. 


"Наша тема — часть большой исследовательской работы этого препарата, он еще экспериментальный. Выпуск до нас исследовал это же вещество, и оно показало положительный результат при регенерации тканей. Вместе с научным руководителем мы предположили, что он (препарат — Прим. ред.) может помогать и при регенерации костных тканей, так как сделан на основе мезенхимальных стволовых клеток, то есть клеток, которые образуют соединительную ткань", — рассказала корреспонденту НГС Варвара Козенёва.


По словам Варвары, к этому конкурсу они вместе с научным руководителем готовились с прошлой весны. По результатам состязания, школьница вошла в число суперфиналистов, из которых будет сформирована сборная России для участия во всемирных научных конкурсах для школьников, которые пройдут в США и в Китае. Кроме того, девушке вручили диплом и медаль, подарили фирменную футболку и электронную книгу. 


Справка: Конкурс «Ученые будущего» – крупнейший международный конкурс исследовательских работ школьников. Он направлен на поддержку одаренных детей, развитие у школьников интереса к изучению точных, естественных и инженерных наук, создание условий для интеллектуального развития учащихся, распространение и популяризацию научных знаний и повышение педагогической квалификации преподавателей России и других стран.


Конкурс проходил в Москве 13-14 октября на базе МГУ им. Ломоносова при поддержке Российской академии наук и Министерства образования и науки России. 


В начале месяца исследовательница из НГУ получила престижную премию для девушек-ученых, цель которой показать, что женщины наравне с мужчинами могут развивать науку и добиваться в этой сфере деятельности успеха.

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