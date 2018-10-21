В центре Новосибирска сгорела иномарка: на месте работали пожарные

Автомобиль загорелся на пешеходном переходе на улице Ленина

Очевидцы пытались потушить огонь до прибытия пожарных
Очевидцы пытались потушить огонь до прибытия пожарных


Днём 21 октября на улице Ленина, недалеко от дома № 1 сгорел автомобиль Peugeot. Информацией о случившемся с редакцией НГС поделился очевидец Евгений.


«Машина остановилась на зебре, аварийку включила, потом огонь с днища пошёл. Сотрудники ГИБДД, которые были неподалёку, вызвали пожарных, остановили движение и отогнали бесстрашных пешеходов. Хозяйка капот не открыла, доступа к очагу нет», — описал ситуацию корреспонденту НГС очевидец Евгений в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к своему сообщению фотографию.


По его словам, очевидцы приносили к горящему автомобилю свои огнетушители, но это не помогало сбить пламя.


«Потом приехали две бригады пожарных. Залили, но вряд ли восстановлению подлежит», — добавил очевидец Евгений.


Видео предоставлено очевидцем


В октябре прошлого года на трассе дотла сгорела тяжеловесная фура. Водитель погиб, не успев выбраться из горящего большегруза. 

Прочтений: 8482

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено