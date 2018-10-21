В центре Новосибирска сгорела иномарка: на месте работали пожарные

Автомобиль загорелся на пешеходном переходе на улице Ленина

Очевидцы пытались потушить огонь до прибытия пожарных





Днём 21 октября на улице Ленина, недалеко от дома № 1 сгорел автомобиль Peugeot. Информацией о случившемся с редакцией НГС поделился очевидец Евгений.





«Машина остановилась на зебре, аварийку включила, потом огонь с днища пошёл. Сотрудники ГИБДД, которые были неподалёку, вызвали пожарных, остановили движение и отогнали бесстрашных пешеходов. Хозяйка капот не открыла, доступа к очагу нет», — описал ситуацию корреспонденту НГС очевидец Евгений в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к своему сообщению фотографию.





По его словам, очевидцы приносили к горящему автомобилю свои огнетушители, но это не помогало сбить пламя.





«Потом приехали две бригады пожарных. Залили, но вряд ли восстановлению подлежит», — добавил очевидец Евгений.





Видео предоставлено очевидцем





В октябре прошлого года на трассе дотла сгорела тяжеловесная фура. Водитель погиб, не успев выбраться из горящего большегруза.