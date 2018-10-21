Чудо десятиглазое

Новый Hyundai SANTA FE шумно ворвался на рынок среднеразмерных кроссоверов и поразил всех прежде всего своей футуристичной внешностью. Хищная передняя часть с огромной радиаторной решёткой — это то, чем запомнится машина. Еще у неё современный интерьер и собственные «фишки» в функционале — например блокировка задних дверей ради безопасности детей. Каково качество исполнения всех этих задумок и какие у корейского автомобиля проблемы — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.











Модель Hyundai SANTA FE (предоставлен официальным дилером, компанией «ЭКСПЕРТ-АВТО») — это самый большой кроссовер корейской марки: его длина 4770 мм, масса 1,8 тонны. Автомобиль по сравнению с прошлыми поколениями изменился кардинально, и это есть то самое будущее автомобильного дизайна.













Внешность машины — понятие во многом субъективное, но это произведение корейских дизайнеров многими было оценено как прорывное. Автомобиль сразу выделяется среди остальных, похожих друга на друга моделей на рынке, он остается в памяти. Хищная морда с прищуренной верхней оптикой, большая радиаторная решетка, как разверстая пасть.















Ну и, конечно, 5-этажная схема построения головной оптики. Сверху только габариты и дневные ходовые огни. Основные фары перемещены на бампер, в эти огромные жабры, причем дальний и ближний свет отдельно. Еще ниже — поворотники. Ну и в самом низу — маленькие противотуманки.















Профиль кроссовера более спокоен и приближен к европейским очертаниям. Нет уже размашистых корейских линий и кривых дуг. По поясной линии пущена прямая выштамповка, арки сделаны несимметричными, низ дверей украшен металлизированными накладками.















Сзади зауженная оптика, несколько накладок под алюминий, единственный патрубок выхлопной системы. Поворотники перенесены вниз на бампер — будет ли хорошо их видно другим водителям в пробках?















Салон встречает и современностью, и какой-то строгостью дизайна. Здесь тоже больше нет размашистых азиатских линий, непонятно как пересекающихся друг с другом. Сопряжение передней панели с дверями и формы воздуховодов отсылают нас к Jaguar.















Сама передняя панель многоярусная, верх сделан из мягкого пластика, этаж ниже оформлен из экокожи с настоящей прострочкой, затем идет жесткий пластик.















Островки этого жесткого пластика есть и в верхней части дверей, и вокруг рулевой колонки — в этих местах надо было все-таки использовать материалы получше.















Аккуратный руль с обогревом, но его серединка тоже жестковата. Зато красивая цифровая приборная панель, играющая разными цветами в зависимости от режима движения: например, красный — это «спорт».















Очень интересное оформление динамиков на дверях — что-то такое волнисто-холмистое. Акустика, кстати, премиальная — американской фирмы Krell. Звучит неплохо, глубокий бас с хорошим запасом, эквалайзер можно тщательно настроить под себя.















Мультимедийная система проста, но особых проблем с ней нет. Всё исправно работает, экран находится в удобном секторе — его хорошо видно. Зависаний нет, скорость работы приемлемая.















Плотные кожаные кресла с развитой боковой поддержкой, есть электрорегулировки, в том числе и поясничного подпора. А вот центральный подлокотник жестко зафиксирован, по вылету он не регулируется.















Сзади просторно, можно усесться нога на ногу. Есть дефлекторы обдува, розетки, подогрев сидений. Кресла двигаются назад/вперед, можно менять наклон спинки.















SANTA FE — семиместный семейный автомобиль. Минимальный багажный объем здесь 328 литров. Пятая дверь с электроприводом.















А если сложить второй и третий ряд сидений, получится два кубометра пространства, можно перевезти холодильник или стиральную машину.















Функционал SANTA FE дополнен некоторыми «фишками», которых нет у конкурирующих моделей. Например, имеется система блокировки задних дверей, чтобы дети не выскочили под приближающийся автомобиль. Система полного привода снабжена функцией блокировки — до скорости 30 км/ч тяга на осях будет жестко разделена в пропорции 50/50.













Под капотом — атмосферный 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 188 л.с. Он разгоняет полноприводной автомобиль до сотни за 10,4 секунды.















Педаль газа отзывчива, не сильно задемпфирована, но при старте с места все равно придётся ждать, когда атмосферник раскрутится до 3 тысяч оборотов, затем уже происходит ощутимый рывок. На ходу же реакция на акселератор почти моментальная, двигатель резко поднимает обороты, автомат работает четко и не запаздывает с переключениями вниз.















Шумоизоляция неплоха, звук покрышек не солирует в общем фоне, задняя часть салона тоже не выделяется. После 80 км/ч потихоньку появляется шум ветра, общий фон нарастает. Хорошо слышно двигатель при резких ускорениях, он поёт, как этакий шмель. Но зато вибрационный фон от мотора практически отсутствует.















SANTA FE — довольно жесткий автомобиль, он умеренно кренится в поворотах и в целом приятно управляется. Отклики на руль собранные, быстрые, усилие на баранке оптимальное, может быть, слегка перетяжеленное.















Прохождение неровностей на SANTA FE не сказать, что является каким-то приключением. Да, профиль дороги копируется подвеской и передается в салон, но зато автомобиль не раскачивается и не скачет. В целом по городскому асфальту езда не доставляет дискомфорта.













Стоит новый кроссовер от 1 999 000 рублей, это уже с 2,4-литровым мотором, полным приводом и автоматом. Ну а в самой максимальной версии с 2,2-литровым дизелем цена доходит до 2 849 000 рублей.







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