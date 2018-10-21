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Хладнокровно добивал раненых: появилось видео бойни в колледже в Керчи

Оружие и бомбу убийца принёс в большой сумке и рюкзаке

Жертвами Рослякова стали более двадцати человек
Жертвами Рослякова стали более двадцати человек

Появилось видео нападения Владислава Рослякова на студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа. На записи хорошо видно, что он прошёл в здание с большой сумкой и рюкзаком. При этом он воспользовался не центральным входом, а запасным, так как там нет металлоискателей, рамки и вахтёра.


Затем Росляков поднимается на второй этаж, здоровается с каким-то молодым человеком. Кто это — непонятно, но какое-то время они идут по коридору вместе. Чуть позже на кадрах вновь виден Росляков, но уже без сумки, только с рюкзаком. Где он оставил сумку с ружьём и дымовыми шашками — непонятно, но за спиной у него какое-то время, озираясь по сторонам, стоит тот молодой человек, который перед этим здоровался с ним за руку.


Росляков ставит рюкзак на стол в коридоре и, по всей видимости, взводит механизм бомбы. После он спускается в холл на первом этаже возле турникета. Садится на скамейку у буфета и ждёт. Чуть после встаёт и смотрит на телефон, возможно, сверяет время. Заходит в буфет и почти сразу выходит из него уже без рюкзака. После этого Росляков быстро поднимается на второй этаж: где-то там оружие.


По пути он снимает ветровку и остается в футболке с надписью «ненависть». Гремит мощный взрыв, от которого двери разлетаются, как лёгкая фанера. Дети бегут, видны раненые. В это время Росляков на втором этаже уже с ружьём в руках. Идёт спокойно навстречу учительнице. Следующий кадр — женщина лежит на полу. Росляков движется по коридору дальше и встречает молодого парня, стреляет. Тот ранен и пытается убежать. Второй выстрел — падает. Росляков подходит к лежащему и делает ещё один выстрел.


После этого убийца бесцельно бродит по пустому зданию, стреляет в окна, расстреливает мониторы в компьютерном классе, стреляет в огнетушитель. Момента самоубийства на этих кадрах не видно.



Трагедия в колледже в Керчи случилась в минувшую среду. 21 человек погиб, ещё около полусотни находятся в больницах. Преступнику было 18 лет, он учился на четвертом курсе.


После инцидента в Керчи в учебных заведениях Новосибирска решили провести проверки, сообщал накануне мэр города Анатолий Локоть. А новосибирские студенты уже начали сообщать о тщательном досмотре сумок с помощью металлоискателей. 

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