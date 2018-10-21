Пропавшего в Новосибирске инвалида нашли мёртвым

О завершении поисков Сергея Медведева сообщили волонтёры «Лиза Алерт»

Мужчина пропал 20 октября. В его поисках участвовали волонтёры
Мужчина пропал 20 октября. В его поисках участвовали волонтёры


Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели 57-летнего Сергея Медведева, который пропал вчера, 20 октября, в Советском районе Новосибирска.


«Поиск сегодня был всю ночь. Днём наш доброволец съездила в морг, где среди неопознанных нашла тело, подходящее по описанию. Информацию мы передали родным, которые позже нам подтвердили, что это действительно он. Погиб в результате несчастного случая на железной дороге», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


О том, что 57-летний мужчина пропал в районе Нижней Ельцовки, волонтёры сообщили накануне. Мужчину искали в близлежащем лесу, а также в общественном транспорте, на котором он мог уехать из дома.


Корреспондент НГС направил запрос в СУ СК России по Новосибирской области и пресс-службу ЗСЖД с просьбой прокомментировать случившееся.


В начале недели в Новосибирске закончились поиски 15-летнего подростка, который пропал на несколько дней.

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