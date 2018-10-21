В Ленинском районе появились две новые остановки для автобусов

Новые остановки внесли в расписание 20 октября

На улице Большой в Ленинском районе Новосибирска появились новые остановки — их создали для удобства местных жителей.







Информация о появлении новых остановок появилась на официальном сайте ЦУГАЭТ днём 20 октября.





«<…> с 20.10.2018 вводятся в эксплуатацию остановочные пункты общественного транспорта: "ГСК «Ромашка»", расположенные в районе здания № 270 стр. и напротив здания № 274 по улице Большая и "Втормет", расположенные в районе домов № 243 и 426 по улице Большая», — сообщается на сайте ЦУГАЭТ.





Красные точки — места, где появятся новые остановки





В связи с появлением новых остановок изменится расписание маршрутов № 16 , 19 и 89.





«Изменяются муниципальные маршруты № 16 "Центральный корпус — Затон", № 19 "Магазин «Кристалл»" — ЖК "Новомарусино" и № 89 "Магазин «Кристалл» — Криводановский карьер", включив в путь следования остановочные пункты "ГСК «Ромашка»" и "Втормет"», — добавили в ЦУГАЭТ.





Красным цветом отмечены места, где появятся новые остановки





На днях в Первомайском районе на остановке общественного транспорта «Микрорайон Весенний» появился новый остановочный павильон — на него жалуются жители, он падает от сильных порывов ветра.

