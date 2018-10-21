В Ленинском районе появились две новые остановки для автобусов
Остановки ввели в эксплуатацию 20 октября
На улице Большой в Ленинском районе Новосибирска появились новые остановки — их создали для удобства местных жителей.
Информация о появлении новых остановок появилась на официальном сайте ЦУГАЭТ днём 20 октября.
«<…> с 20.10.2018 вводятся в эксплуатацию остановочные пункты общественного транспорта: "ГСК «Ромашка»", расположенные в районе здания
В связи с появлением новых остановок изменится расписание маршрутов
«Изменяются муниципальные маршруты
На днях в Первомайском районе на остановке общественного транспорта «Микрорайон Весенний» появился новый остановочный павильон — на него жалуются жители, он падает от сильных порывов ветра.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), скриншот справочника 2GIS (2-3)