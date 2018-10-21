В Новосибирске ищут пропавшего в лесу мужчину: ему нужна медпомощь
К поискам пропавшего присоединились добровольцы «Лиза Алерт»
Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 57-летнего Сергея Медведева, который пропал 20 октября, — мужчине необходима медицинская помощь.
Мужчина ушёл из дома в Нижней Ельцовке в Советском районе Новосибирска вчера вечером. Сейчас волонтёры осматривают лес.
«Вчера мы в этой самой Нижней Ельцовке проводили учения, по легенде искали человека, который не может передвигаться. А сейчас наши ребята лазают вот по такой погоде по этим оврагам в поисках реального человека. Мужчина дезориентирован, у него проблемы со здоровьем. Он может путаться в той местности, где находится, и не знать, куда он передвигается. Он может находиться как в районе дома, Нижней Ельцовки, так и передвигаться на общественном транспорте. С собой у него была ЕТК карта. Несколько дней назад он уже уезжал очень далеко от дома. Очень важно получить свидетельства сейчас», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
По её словам, вчера волонтёры до поздней ночи ездили в общественном транспорте в попытках найти потерявшегося Сергея Медведева.
«Сейчас около 30 человек исследуют леса и овраги, близлежащие к месту пропажи. Там очень сложная местность, а сегодня идёт снег и дождь. Почва очень скользкая и есть определённые сложности», — добавила Алеся Яблонских.
Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего Сергея Медведева около 167 см. У него худощавое телосложение и седые волосы. Глаза серые. В день исчезновения мужчина был одет в синюю куртку с капюшоном, бирюзовое трико, чёрные сапоги. На голове у него была синяя шапка.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 8 800 700–54–52 или 112.
В начале недели в Новосибирске закончились поиски 15-летнего подростка, который пропал на несколько дней.
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Александр Сильченко
Фото lizaalert.org