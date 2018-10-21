Массовая авария на Димитровском мосту: в МВД рассказали о травмах пострадавших

Одной из пострадавших оказалась пассажирка такси





В полиции рассказали, какие травмы получили участники аварии на Димитровском мосту, которая случилась вчера днём.







В пресс-службе МВД по НСО корреспонденту НГС пояснили, что перед аварией машина «Тойота Витц» заезжала со стороны ЦУМа на Димитровский мост. В это же время сбоку справа со стороны Владимировской поднималась фура. На мосту их пути пересекались.







«Пострадали две женщины. Одна из Toyota Vitz, 1988 года рождения. У неё ушибленная рана головы. И пассажирка Renault Logan тоже 1988 года рождения. У неё тоже ушибленная рана головы», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного МВД.





Авария, по информации полиции, случилась в 12:20 20 октября. Пробка до места происшествия держалась несколько часов.

