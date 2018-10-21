Спасатели вывели из леса заблудившегося во время прогулки новосибирца

Мужчина потерялся в лесу недалеко от улицы Высоцкого

Спасатели вывели заблудившегося из леса и отвезли домой
Спасатели вывели заблудившегося из леса и отвезли домой

Вечером 20 октября спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вывели заблудившегося мужчину из леса в Октябрьском районе Новосибирска.


По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 23:26. 44-летний мужчина заблудился в лесу недалеко от улицы Высоцкого.


«Как удалось выяснить позже, он находился в гостях у своих знакомых на ул. Высоцкого. Выйдя из гостей, мужчина отправился пешком на трамвайную остановку, но так как он был не местный, сбился в тёмное время суток с дороги и вышел к дачам. Пробродив несколько часов в незнакомом месте, он позвонил своим родителям, которые перезвонили в полицию и службу спасения. На поиски мужчины <...> выехал оперативный экипаж спасателей. Связавшись <...> по телефону, а также включив сигнальное громкоговорящее устройство, спасатели сумели сориентировать мужчину, который вышел к тому времени на территорию кладбища, где он и был обнаружен», — сообщается на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».


Спасатели уточнили, что мужчину доставили по месту жительства и передали родственникам. От медицинской помощи он отказался.


18 октября на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска в лесу вспыхнул пожар — спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вместе с работникам «Горзеленхоза» тушили 1,5 гектара горящего леса.

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