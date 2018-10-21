Зима близко: Новосибирск засыпало мокрым снегом (обновляется)

Фотографии и видео с первым снегом уже появились в соцсетях

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Обильный снегопад пошёл в Новосибирске около 10:15
Обильный снегопад пошёл в Новосибирске около 10:15


Утром 21 октября в Новосибирске пошёл обильный снегопад — новосибирцы выложили в соцсети множество фото и видео.


По наблюдениям корреспондента НГС, обильный снегопад начался около 10:15.


Если вы увидели в городе засыпанные снегом улицы или первых снеговиков, присылайте свои фотографии через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


По данным синоптиков, сегодня в первой половине дня в городе ожидался дождь
По данным синоптиков, сегодня в первой половине дня в городе ожидался дождь


По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в первой половине дня ожидается дождь. Ветер южный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха +5...+7 градусов.


Вчера новосибирское МЧС выпустило предупреждение для водителей, собирающихся выезжать на трассы.


Накануне спасатели выпустили памятку для водителей
Накануне спасатели выпустили памятку для водителей


«Спасатели предупреждают водителей, особенно отправляющихся в поездки за пределы населенных пунктов, о возможном гололеде и плохой видимости в период осадков на дорогах Новосибирской области, что может привести к росту аварийности. Автомобилистам необходимо проявлять внимательность за рулём и соблюдать скоростной режим», — говорится в сообщении МЧС.



Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.



В прошлые выходные снег шёл и в черте Новосибирска — в микрорайоне «Щ» на юге города.



На неделе юг Новосибирской области засыпало снегом: в будние дни на юг области пришло похолодание с обильным снегопадом и заморозками. 



В конце недели власти Новосибирска предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе будет дуть сильный порывистый ветер. МЧС также делало рассылку с предупреждением о непогоде.


Накануне МЧС предупредило горожан о сильном ветре с порывами до 20 м/с
Накануне МЧС предупредило горожан о сильном ветре с порывами до 20 м/с


Синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму — уже через месяц в Новосибирске  будет минус 25 градусов .
Синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму — уже через месяц в Новосибирске будет минус 25 градусов.


По прогнозу синоптиков зимой в городе будет снега  больше обычного
По прогнозу синоптиков зимой в городе будет снега больше обычного


ГИБДД посоветовала заранее подготовиться к зиме и дала рекомендации, что нужно делать, чтобы избежать коллапсов и проблем из-за непогоды


А на прошлой неделе в Академгородке из-за сильного ветра упали деревья и дорожные знаки
А на прошлой неделе в Академгородке из-за сильного ветра упали деревья и дорожные знаки



Белки уже  начали менять летние шубки на зимние  — грызунам не хватает света. Их линька должная закончиться к ноябрю
Белки уже начали менять летние шубки на зимние — грызунам не хватает света. Их линька должная закончиться к ноябрю



Новосибирск начали покидать птицы — орнитологи отмечают, что в начале октября наблюдается пик миграции птиц на юг
Новосибирск начали покидать птицы — орнитологи отмечают, что в начале октября наблюдается пик миграции птиц на юг



НГС нашёл в «Ленте» и «Гиганте» зимнюю резину дешевле , чем в интернете
НГС нашёл в «Ленте» и «Гиганте» зимнюю резину дешевле, чем в интернете


«Это у нас в 10:45 на улице Одоевского такой снег валил», — написала в редакцию НГС читательница Оксана, прикрепив к своему сообщению фотографию. 


Снег на улице Одоевского в Первомайском районе города
Снег на улице Одоевского в Первомайском районе города


Наш фотограф Густаво Зырянов успел снять начало обильного снегопада, накрывшего Новосибирск сегодня утром. 


Видео Густаво Зврянова


«День жестянщика» набирает обороты. Еще одна авария случилась на Сибиряков-Гвардейцев, в Кировском районе города. На этот раз причиной аварии стала вода из лужи. Сейчас участники аварии ждут ГИБДД.


Фото предоставлено службой «Автоспас»
Фото предоставлено службой «Автоспас»


«Toyota Camry и Toyota Spacio двигались по Сибиряков-Гвардейцев со стороны Мира в сторону Северной. Водитель Toyota Spacio говорит, что его обдало волной воды из лужи. Не успел среагировать, что "Тойота" остановилось в потоке и допустил столкновение», — описали ситуацию аваркомы «Автоспаса».


Наши читатели не перестают присылать фотографии утреннего снега. Вот несколько снимков из Советского района города: 


Фото предоставлено читателем
Фото предоставлено читателем


Фото предоставлено читателем
Фото предоставлено читателем


Фото предоставлено читателем
Фото предоставлено читателем


Ещё одна авария, вызванная скользкой дорогой. В 11:10 на Фабричной столкнулись несколько автомобилей.


Фото предоставлено аваркомами службы «Автоспас»
Фото предоставлено аваркомами службы «Автоспас»


«Toyota Corolla была припаркована у края проезжей части у дома Фабричная, 39. Водитель Toyota Vista и "Газель" двигались по Фабричной со стороны Владимировской в сторону "Спартака". Toyota Vista начал парковаться в карман, "Газель" двигался за ним, отвлёкся и поздно заметил, что "Тойота" начинает парковаться, применил торможение, но скользко было, остановить "Газель" не успел. Бьет по касательной Corolla и потом передней частью бьет Toyota Vista. От удара "Газель" разворачивает, а "Весту" выбрасывает через бордюр, пробил ещё два колеса», — описали ситуацию аваркомы «Автоспаса».


В одной из шиномонтажек сети VIANOR корреспонденту НГС сообщили, что с самого утра водители начали выстраиваться в очередь на смену резины.


«Машин семь сейчас стоит. И вообще во всех шиномонтажках очереди, снег ведь выпал», — рассказали корреспонденту НГС в шинном центре VIANOR.


У одной из шиномонтажек в микрорайоне «Весенний» тоже выстроились очереди. Фото предоставлено читателем Евгением
У одной из шиномонтажек в микрорайоне «Весенний» тоже выстроились очереди. Фото предоставлено читателем Евгением




«Снимали сегодня в 11 часов утра на Чистой Слободе. Вид на строящуюся школу. Погода хорошая, думаю, город готов к зиме», — написала в  редакцию НГС читательница Елена, прикрепив к своему сообщению очередное видео. 


Видео предоставлено читательницей



А вот и первая авария, вызванная непогодой. А вы уже переобули своё авто?


Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»


«"Тойота" двигалась по Мичурина в сторону Фрунзе и напротив стадиона "Спартак" водитель, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованной "Хондой". Пострадавших нет. Водитель "Тойота" пояснил, что не успел переобуть свой автомобиль», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Читательница Татьяна прислала очередное видео снегопада, снятое в Первомайском районе Новосибирска. 


Видео читательницы Татьяны


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