Зима близко: Новосибирск засыпало мокрым снегом (обновляется)

Фотографии и видео с первым снегом уже появились в соцсетях

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Обильный снегопад пошёл в Новосибирске около 10:15





Утром 21 октября в Новосибирске пошёл обильный снегопад — новосибирцы выложили в соцсети множество фото и видео.







По наблюдениям корреспондента НГС, обильный снегопад начался около 10:15.







Если вы увидели в городе засыпанные снегом улицы или первых снеговиков, присылайте свои фотографии через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.







По данным синоптиков, сегодня в первой половине дня в городе ожидался дождь





По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в первой половине дня ожидается дождь. Ветер южный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха +5...+7 градусов.







Вчера новосибирское МЧС выпустило предупреждение для водителей, собирающихся выезжать на трассы.







Накануне спасатели выпустили памятку для водителей





«Спасатели предупреждают водителей, особенно отправляющихся в поездки за пределы населенных пунктов, о возможном гололеде и плохой видимости в период осадков на дорогах Новосибирской области, что может привести к росту аварийности. Автомобилистам необходимо проявлять внимательность за рулём и соблюдать скоростной режим», — говорится в сообщении МЧС.









Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.











В прошлые выходные снег шёл и в черте Новосибирска — в микрорайоне «Щ» на юге города.









На неделе юг Новосибирской области засыпало снегом: в будние дни на юг области пришло похолодание с обильным снегопадом и заморозками.









В конце недели власти Новосибирска предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе будет дуть сильный порывистый ветер. МЧС также делало рассылку с предупреждением о непогоде.





Накануне МЧС предупредило горожан о сильном ветре с порывами до 20 м/с





Синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму — уже через месяц в Новосибирске будет минус 25 градусов.





По прогнозу синоптиков зимой в городе будет снега больше обычного



ГИБДД посоветовала заранее подготовиться к зиме и дала рекомендации, что нужно делать, чтобы избежать коллапсов и проблем из-за непогоды.







А на прошлой неделе в Академгородке из-за сильного ветра упали деревья и дорожные знаки









Белки уже начали менять летние шубки на зимние — грызунам не хватает света. Их линька должная закончиться к ноябрю









Новосибирск начали покидать птицы — орнитологи отмечают, что в начале октября наблюдается пик миграции птиц на юг











НГС нашёл в «Ленте» и «Гиганте» зимнюю резину дешевле, чем в интернете





«Это у нас в 10:45 на улице Одоевского такой снег валил», — написала в редакцию НГС читательница Оксана, прикрепив к своему сообщению фотографию.





Снег на улице Одоевского в Первомайском районе города





Наш фотограф Густаво Зырянов успел снять начало обильного снегопада, накрывшего Новосибирск сегодня утром.





Видео Густаво Зврянова





14:10

«День жестянщика» набирает обороты. Еще одна авария случилась на Сибиряков-Гвардейцев, в Кировском районе города. На этот раз причиной аварии стала вода из лужи. Сейчас участники аварии ждут ГИБДД.





Фото предоставлено службой «Автоспас»





«Toyota Camry и Toyota Spacio двигались по Сибиряков-Гвардейцев со стороны Мира в сторону Северной. Водитель Toyota Spacio говорит, что его обдало волной воды из лужи. Не успел среагировать, что "Тойота" остановилось в потоке и допустил столкновение», — описали ситуацию аваркомы «Автоспаса».







13:50

Наши читатели не перестают присылать фотографии утреннего снега. Вот несколько снимков из Советского района города:





Фото предоставлено читателем





Фото предоставлено читателем





Фото предоставлено читателем





13:30

Ещё одна авария, вызванная скользкой дорогой. В 11:10 на Фабричной столкнулись несколько автомобилей.







Фото предоставлено аваркомами службы «Автоспас»





«Toyota Corolla была припаркована у края проезжей части у дома Фабричная, 39. Водитель Toyota Vista и "Газель" двигались по Фабричной со стороны Владимировской в сторону "Спартака". Toyota Vista начал парковаться в карман, "Газель" двигался за ним, отвлёкся и поздно заметил, что "Тойота" начинает парковаться, применил торможение, но скользко было, остановить "Газель" не успел. Бьет по касательной Corolla и потом передней частью бьет Toyota Vista. От удара "Газель" разворачивает, а "Весту" выбрасывает через бордюр, пробил ещё два колеса», — описали ситуацию аваркомы «Автоспаса».





13:20

В одной из шиномонтажек сети VIANOR корреспонденту НГС сообщили, что с самого утра водители начали выстраиваться в очередь на смену резины.





«Машин семь сейчас стоит. И вообще во всех шиномонтажках очереди, снег ведь выпал», — рассказали корреспонденту НГС в шинном центре VIANOR.





У одной из шиномонтажек в микрорайоне «Весенний» тоже выстроились очереди. Фото предоставлено читателем Евгением













13:05

«Снимали сегодня в 11 часов утра на Чистой Слободе. Вид на строящуюся школу. Погода хорошая, думаю, город готов к зиме», — написала в редакцию НГС читательница Елена, прикрепив к своему сообщению очередное видео.





Видео предоставлено читательницей









12:50

А вот и первая авария, вызванная непогодой. А вы уже переобули своё авто?





Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»





«"Тойота" двигалась по Мичурина в сторону Фрунзе и напротив стадиона "Спартак" водитель, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованной "Хондой". Пострадавших нет. Водитель "Тойота" пояснил, что не успел переобуть свой автомобиль», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».





12:36

Читательница Татьяна прислала очередное видео снегопада, снятое в Первомайском районе Новосибирска.





Видео читательницы Татьяны



