У лицея на Советской снесли бетонный забор
Спасатели МАСС демонтировали забор из-за его аварийности
Днём 20 октября у лицея
Информацией об этом на своей странице в соцсети Facebook поделился пользователь Юрий Лобанов.
«А между тем на скандальной стройке около 22 лицея исчезли опоры ограждения, передает ваш народный корреспондент Юрий Лобанов», — написал на своей странице Юрий Лобанов, добавив, что на месте работали спасатели.
По информации в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте», бетонный забор снесли из-за того, что он мог упасть.
«08:30 – 10:26 Центральный район улица Советская, лицей
На прошлой неделе возле лицея
Деревья снесли для подготовки площадки, на которой построят восьмиэтажный деловой центр с парковкой.
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Александр Сильченко
Фото Юрия Лобанова