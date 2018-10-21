У лицея на Советской снесли бетонный забор

Спасатели убрали аварийный бетонный забор у лицея № 22





Днём 20 октября у лицея № 22 на улице Советской в Центральном районе Новосибирска спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) убрали бетонный забор.







Информацией об этом на своей странице в соцсети Facebook поделился пользователь Юрий Лобанов.







«А между тем на скандальной стройке около 22 лицея исчезли опоры ограждения, передает ваш народный корреспондент Юрий Лобанов», — написал на своей странице Юрий Лобанов, добавив, что на месте работали спасатели.







По информации в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте», бетонный забор снесли из-за того, что он мог упасть.







«08:30 – 10:26 Центральный район улица Советская, лицей № 22 . Демонтаж бетонного забора, угрожающего падением. Демонтажные работы проведены», — говорится в сводке спасателей за 20 октября.





На прошлой неделе возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советская, 63 спилили несколько десятков деревьев, за которые мэрия получила 24 тысячи рублей.







Деревья снесли для подготовки площадки, на которой построят восьмиэтажный деловой центр с парковкой.

