Женская сборная НГУ прошла в финал телевизионной Международной лиги КВН
Команда КВН «Я обиделась» стала единственной женской командой телевизионной лиги-2018
Вчера, 20 октября, в Минске состоялся полуфинал телевизионной Международной лиги КВН, где женская сборная Новосибирского государственного университета «Я обиделась» одержала победу и вышла в финал. Конкуренцию новосибирским девушкам составили команды из Орла, Соснового Бора, Иркутска, Могилёва и Новороссийска.
Женская сборная НГУ лидировала с первого конкурса: за «Приветствие» девушки получили высший балл от жюри. Еще до объявления оценок, ведущий онлайн-трансляции на официальном сайте Международной лиги КВН после выступления команды «Я обиделась» отметил, что «претендентов на высший балл за приветствие прибавилось».
В «Биатлоне» новосибирскую команду также высоко оценили: девушки получили 9 баллов из 10 возможных.
По итогам игры команда НГУ набрала 76 баллов, что позволило ей пройти дальше и стать единственной женской командой КВН в этом сезоне. Также новосибирские кэвээнщицы получили специальный приз от белорусского развлекательного канала ВТВ.
Всего в финал с этой игры вышло четыре команды.
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Виктория Брылёва
Фото vk.com/kvnminsk