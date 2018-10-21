Женская сборная НГУ прошла в финал телевизионной Международной лиги КВН

Команда КВН «Я обиделась» стала единственной женской командой телевизионной лиги-2018

С первого конкурса новосибирская команда занимала лидирующие позиции
С первого конкурса новосибирская команда занимала лидирующие позиции


Вчера, 20 октября, в Минске состоялся полуфинал телевизионной Международной лиги КВН, где женская сборная Новосибирского государственного университета «Я обиделась» одержала победу и вышла в финал. Конкуренцию новосибирским девушкам составили команды из Орла, Соснового Бора, Иркутска, Могилёва и Новороссийска.


Женская сборная НГУ лидировала с первого конкурса: за «Приветствие» девушки получили высший балл от жюри. Еще до объявления оценок, ведущий онлайн-трансляции на официальном сайте Международной лиги КВН после выступления команды «Я обиделась» отметил, что «претендентов на высший балл за приветствие прибавилось».


В «Биатлоне» новосибирскую команду также высоко оценили: девушки получили 9 баллов из 10 возможных.  


По итогам игры команда НГУ набрала 76 баллов, что позволило ей пройти дальше и стать единственной женской командой КВН в этом сезоне. Также новосибирские кэвээнщицы получили специальный приз от белорусского развлекательного канала ВТВ. 


Всего в финал с этой игры вышло четыре команды.  


В конце сентября подросток из Колывани стал участником телевизионного шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Наставники проекта дали шанс мальчику, несмотря на то, что он никогда не занимался профессионально хореографией.

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