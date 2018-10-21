Болельщикам предложили выбрать тройку лучших игроков ХК «Сибирь» в матче с минским «Динамо»

В голосовании может принять участие любой пользователь соцсети «Вконтакте»

Голосование продлится до 21 октября





Вчера, 20 октября, после матча «Сибири» и минского «Динамо», где новосибирская команда одержала победу, на официальной странице хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «Вконтакте» запустили анонимное голосование «Тройка лучших игроков "Сибири" в матче с Минском».







Любой зарегистрированный пользователь социальной сети может принять участие в опросе и оставить свой голос только за одного игрока «Сибири».





Уже проголосовали 2 376 человек. Пока лидируют вратарь Дэнни Тэйлор (за него отдали 2 114 голосов) и нападающие Павел Ткаченко (820 голосов) и Данил Романцев (493 голоса).









Больше всего голосов набрал вратарь Дэнни Тэйлор





Как сообщается в официальной группе, голосование закончится 21 октября в 15:00 по местному времени.







В начале октября Никита Михайлов был назван лучшим хоккеистом месяца. В 13 матчах он забил пять голов и отметился одной результативной передачей.