Болельщикам предложили выбрать тройку лучших игроков ХК «Сибирь» в матче с минским «Динамо»
В голосовании может принять участие любой пользователь соцсети «Вконтакте»
Вчера, 20 октября, после матча «Сибири» и минского «Динамо», где новосибирская команда одержала победу, на официальной странице хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «Вконтакте» запустили анонимное голосование «Тройка лучших игроков "Сибири" в матче с Минском».
Любой зарегистрированный пользователь социальной сети может принять участие в опросе и оставить свой голос только за одного игрока «Сибири».
Уже проголосовали 2 376 человек. Пока лидируют вратарь Дэнни Тэйлор (за него отдали 2 114 голосов) и нападающие Павел Ткаченко (820 голосов) и Данил Романцев (493 голоса).
Как сообщается в официальной группе, голосование закончится 21 октября в 15:00 по местному времени.
В начале октября Никита Михайлов был назван лучшим хоккеистом месяца. В 13 матчах он забил пять голов и отметился одной результативной передачей.
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Виктория Брылёва
Фото vk.com/hcsibir (1), скриншот vk.com/hcsibir (2)