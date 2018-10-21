Болельщикам предложили выбрать тройку лучших игроков ХК «Сибирь» в матче с минским «Динамо»

В голосовании может принять участие любой пользователь соцсети «Вконтакте»

Голосование продлится до 21 октября
Голосование продлится до 21 октября


Вчера, 20 октября, после матча «Сибири» и минского «Динамо», где новосибирская команда одержала победу, на официальной странице хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «Вконтакте» запустили анонимное голосование «Тройка лучших игроков "Сибири" в матче с Минском». 


Любой зарегистрированный пользователь социальной сети может принять участие в опросе и оставить свой голос только за одного игрока «Сибири». 


Уже проголосовали 2 376 человек. Пока лидируют вратарь Дэнни Тэйлор (за него отдали 2 114 голосов)  и нападающие Павел Ткаченко (820 голосов) и Данил Романцев (493 голоса).  



Больше всего голосов набрал вратарь Дэнни Тэйлор 
Больше всего голосов набрал вратарь Дэнни Тэйлор 


Как сообщается в официальной группе, голосование закончится 21 октября в 15:00 по местному времени.


В начале октября Никита Михайлов был назван лучшим хоккеистом месяца. В 13 матчах он забил пять голов и отметился одной результативной передачей. 

Прочтений: 132

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