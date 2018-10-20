Анна Терешкова получила необычный подарок на день рождения: он украсил Михайловскую набережную

Недалеко от парка «Городское начало» появилась кинетическая скульптура

Скульптуру установили вчера - её двигает ветер
Скульптуру установили вчера - её двигает ветер


Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова получила необычный подарок - она попросила кинетическую скульптуру, которая теперь украшает Михайловскую набережную.


«Когда разрабатывалась ещё концепция, наши архитекторы сказали, что было бы здорово, например, установить сюда кинетические скульптуры. Но ,естественно, сюда бюджетных денег нет. Вот мне пришла в голову такая идея: я попросила всех своих знакомых, которые меня поздравляли на день рождения скинуться и вот подарить мне»,  - рассказала корреспонденту НГС Анна Терешкова. 


День рождение Анна Терешкова отмечала в конце августа, скульптуру на набережной поставили вчера.  


«Мы её заказывали - она шла из Москвы, по каталогу, который оформляет всю Москву, специальная фирма есть», - пояснила Терешкова.


Увидеть скульптуру можно недалеко от парка «Городское начало» рядом с детской площадкой.



Недавно стало известно, что на обновлённой набережной к концу года соберут сцену.

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