Под Новосибирском пропал молодой человек: он нуждается в медпомощи

Юноша исчез несколько дней назад

Николай третий день не появляется дома в селе Сокур Мошковского района
Николай третий день не появляется дома в селе Сокур Мошковского района


Под Новосибирском пропал 19-летний Николай Орлов — он исчез два дня назад.


«18 октября 2018-го около 19:00 ушёл из дома и не вернулся», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».


Также в ориентировке отряда отмечается, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.


Рост пропавшего 185 см, у него худощавое телосложение, карие глаза, каштановые волосы, стрижка очень короткая.


«Был одет: черная куртка с капюшоном, черные джинсы, белая бейсболка, черные кроссовки. Особые приметы: синяя татуировка на предплечье», — говорится в ориентировке.


В начале недели в Новосибирске закончились поиски 15-летнего подростка, который пропал на несколько дней.


Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 800 700–54–52 или 112.

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