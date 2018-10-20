Под Новосибирском пропал молодой человек: он нуждается в медпомощи

Юноша исчез несколько дней назад

Николай третий день не появляется дома в селе Сокур Мошковского района





Под Новосибирском пропал 19-летний Николай Орлов — он исчез два дня назад.





«18 октября 2018-го около 19:00 ушёл из дома и не вернулся», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».





Также в ориентировке отряда отмечается, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.







Рост пропавшего 185 см, у него худощавое телосложение, карие глаза, каштановые волосы, стрижка очень короткая.







«Был одет: черная куртка с капюшоном, черные джинсы, белая бейсболка, черные кроссовки. Особые приметы: синяя татуировка на предплечье», — говорится в ориентировке.







В начале недели в Новосибирске закончились поиски 15-летнего подростка, который пропал на несколько дней.





Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 800 700–54–52 или 112.