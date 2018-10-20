Под Новосибирском пропал молодой человек: он нуждается в медпомощи
Юноша исчез несколько дней назад
Под Новосибирском пропал 19-летний Николай Орлов — он исчез два дня назад.
«18 октября 2018-го около 19:00 ушёл из дома и не вернулся», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Также в ориентировке отряда отмечается, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.
Рост пропавшего 185 см, у него худощавое телосложение, карие глаза, каштановые волосы, стрижка очень короткая.
«Был одет: черная куртка с капюшоном, черные джинсы, белая бейсболка, черные кроссовки. Особые приметы: синяя татуировка на предплечье», — говорится в ориентировке.
В начале недели в Новосибирске закончились поиски 15-летнего подростка, который пропал на несколько дней.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 800 700–54–52 или 112.
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Елена Громкова
Фото lizaalert.org