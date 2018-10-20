Шесть шайб в воротах гостей: «Сибирь» разгромила минское «Динамо»

Новосибирцы взяли реванш - прошлая игра закончилась с крупным счётом в пользу минчан

В прошлый раз команды встречались в конце сентября
В прошлый раз команды встречались в конце сентября


Сегодня, 20 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» победила минское «Динамо», забросив шесть безответных шайб.


Новосибирцы открыли счёт уже  через 19 секунд после начала игры - автором первой шайбы стал Дмитрий Саюстов. Затем на второй минуте матча отличился Павел Ткаченко, а в самом конце первого периода - Евгений Бодров. Гости пропустили гол в раздевалку и счёт стал 3:0 в пользу хозяев. 



Во втором периоде новосибирцы забросили ещё три шайбы: на 29 минуте забил Николай Демидов, на 34-й - Данил Романцев, а на 37-й Александр Логинов.



А на протяжении третьего периода счёт не изменился - новосибирцы победили со счётом 6:0.


В прошлый раз «Сибирь» и минское «Динамо» встречались 29 сентября - тогда новосибирцы уступили со счётом 1:5.


По информации на сайте «Сибири», следующая игра новосибирцев пройдёт дома 22 октября против казанского «Ак Барса». Сейчас «Сибирь» располагается на 12 строчке восточной конференции лиги.

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