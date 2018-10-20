Контактный провод оборвался и разбил лобовое стекло «Тойоте» на Кошурникова

Машина ехала рядом с троллейбусом № 23

Авария случилась напротив Концертно-театрального центра Евразия
Авария случилась напротив Концертно-театрального центра Евразия


Днём 20 октября в Новосибирске на улице Кошурникова оборвался контактный провод, по которому ходят троллейбусы — в итоге провод отлетел в лобовое стекло «Тойоты».


Это произошло, когда троллейбус № 23 двигался к остановке «ДК "Строитель"» на улице Кошурникова в сторону проспекта Дзержинского.


«У дома Селезнёва, 40 произошёл обрыв контактной сети, вследствие чего контактный провод упал на двигавшийся попутно автомобиль "Тойота"», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Провод разбил машине лобовое стекло.


Перед случившимся оборвалась контактная сеть
Перед случившимся оборвалась контактная сеть


В конце сентября НГС рассказывал, как оборванные провода собрали пробку на проспекте Энергетиков.

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