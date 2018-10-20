Контактный провод оборвался и разбил лобовое стекло «Тойоте» на Кошурникова
Машина ехала рядом с троллейбусом № 23
Днём 20 октября в Новосибирске на улице Кошурникова оборвался контактный провод, по которому ходят троллейбусы — в итоге провод отлетел в лобовое стекло «Тойоты».
Это произошло, когда троллейбус
«У дома Селезнёва, 40 произошёл обрыв контактной сети, вследствие чего контактный провод упал на двигавшийся попутно автомобиль "Тойота"», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Провод разбил машине лобовое стекло.
В конце сентября НГС рассказывал, как оборванные провода собрали пробку на проспекте Энергетиков.
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Елена Громкова
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»