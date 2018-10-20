Массовая авария на Димитровском мосту: в МВД рассказали подробности

По уточнённым данным, пострадали две женщины

Одной из пострадавших оказалась пассажирка такси
Одной из пострадавших оказалась пассажирка такси


В новосибирском МВД рассказали подробности сегодняшней массовой аварии на Димитровском мосту.


В пресс-службе МВД по НСО корреспонденту НГС пояснили, что перед аварией машина «Тойота Витц» заезжала со стороны ЦУМа на Димитровский мост. В это же время сбоку справа со стороны Владимировской поднималась фура. На мосту их пути пересекались.


«Женщина как будто бы испугалась в "Тойоте Витц" <...> — фура от неё справа появилась. И каким-то образом от испуга оказалась на полосе встречного движения, совершила столкновения с автомобилем "Рено Логан" и автомобилем "Тойота"», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


В итоге оказалось, что травмы получили два человека, а не три: 


сама водитель «Тойоты Витц» и пассажирка такси «Рено Логан». Информация о возрасте и травмах пострадавших в полицию пока не передали. 


В МВД добавили, что прочие обстоятельства еще выясняются.


Авария по информации полиции случилась в 12:20. Пробка до места происшествия держалась несколько часов.

Прочтений: 12051

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