Массовая авария на Димитровском мосту: в МВД рассказали подробности

Одной из пострадавших оказалась пассажирка такси





В новосибирском МВД рассказали подробности сегодняшней массовой аварии на Димитровском мосту.





В пресс-службе МВД по НСО корреспонденту НГС пояснили, что перед аварией машина «Тойота Витц» заезжала со стороны ЦУМа на Димитровский мост. В это же время сбоку справа со стороны Владимировской поднималась фура. На мосту их пути пересекались.





«Женщина как будто бы испугалась в "Тойоте Витц" <...> — фура от неё справа появилась. И каким-то образом от испуга оказалась на полосе встречного движения, совершила столкновения с автомобилем "Рено Логан" и автомобилем "Тойота"», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





В итоге оказалось, что травмы получили два человека, а не три:





сама водитель «Тойоты Витц» и пассажирка такси «Рено Логан». Информация о возрасте и травмах пострадавших в полицию пока не передали.





В МВД добавили, что прочие обстоятельства еще выясняются.





Авария по информации полиции случилась в 12:20. Пробка до места происшествия держалась несколько часов.