Массовая авария на Димитровском мосту: в МВД рассказали подробности
По уточнённым данным, пострадали две женщины
В новосибирском МВД рассказали подробности сегодняшней массовой аварии на Димитровском мосту.
В пресс-службе МВД по НСО корреспонденту НГС пояснили, что перед аварией машина «Тойота Витц» заезжала со стороны ЦУМа на Димитровский мост. В это же время сбоку справа со стороны Владимировской поднималась фура. На мосту их пути пересекались.
«Женщина как будто бы испугалась в "Тойоте Витц" <...> — фура от неё справа появилась. И каким-то образом от испуга оказалась на полосе встречного движения, совершила столкновения с автомобилем "Рено Логан" и автомобилем "Тойота"», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В итоге оказалось, что травмы получили два человека, а не три:
сама водитель «Тойоты Витц» и пассажирка такси «Рено Логан». Информация о возрасте и травмах пострадавших в полицию пока не передали.
В МВД добавили, что прочие обстоятельства еще выясняются.
Авария по информации полиции случилась в 12:20. Пробка до места происшествия держалась несколько часов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото Валерии Терлеевой