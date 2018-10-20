Активисты вышли на пикет против строительства ЛДС — они предлагают перенести его в аэропорт
Участники акции жалеют лес, который хотят рубить ради новой арены
Сегодня днём 20 октября в центре Новосибирска прошёл пикет против строительства нового ЛДС рядом с Обью на левом берегу.
В 14 часов активисты собрались недалеко от здания правительства в сквере Крячкова, они раздавали листовки с призывом спасти новосибирские леса. Кроме того, у участников было несколько плакатов с надписями, высказывающими протест стройке в районе Горской.
«У нас осталась в пойме реки Оби единственная зелёная зона, которая в пешей доступности, где можно сделать зону для отдыха — в том месте, где сейчас собираются застраивать. Изначально собирались застроить порядка 100 гектар — в 2016 году на перезонирование выводили, но потом там госсовет вступился и так далее. И пока оставили только под застройку 11 гектар — это под ледовый дворец спорта. Но тем не менее, там где его будут ставить — там зелёная зона, которая может быть прекрасной рекреационной территорией», — рассказала корреспонденту НГС организатор акции Светлана Каверзина.
Также Каверзина отметила, что в Новосибирске осталось очень мало городских лесов.
«Мы выступаем за то, чтобы ЛДС строили не там, а строили, например, в районе северного аэропорта. Там можно и транспортную структуру для города развить», — предлагает Каверзина.
По её словам, из-за холодной погоды на пикет собралось не очень много человек, примерно 5–6.
В начале октября вырубку деревьев под ЛДС заказало Министерство строительства НСО.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова