Активисты вышли на пикет против строительства ЛДС — они предлагают перенести его в аэропорт

Активисты считают, что вместо нового ЛДС на Горской должна быть рекреационная зона





Сегодня днём 20 октября в центре Новосибирска прошёл пикет против строительства нового ЛДС рядом с Обью на левом берегу.





В 14 часов активисты собрались недалеко от здания правительства в сквере Крячкова, они раздавали листовки с призывом спасти новосибирские леса. Кроме того, у участников было несколько плакатов с надписями, высказывающими протест стройке в районе Горской.





«У нас осталась в пойме реки Оби единственная зелёная зона, которая в пешей доступности, где можно сделать зону для отдыха — в том месте, где сейчас собираются застраивать. Изначально собирались застроить порядка 100 гектар — в 2016 году на перезонирование выводили, но потом там госсовет вступился и так далее. И пока оставили только под застройку 11 гектар — это под ледовый дворец спорта. Но тем не менее, там где его будут ставить — там зелёная зона, которая может быть прекрасной рекреационной территорией», — рассказала корреспонденту НГС организатор акции Светлана Каверзина.







Также Каверзина отметила, что в Новосибирске осталось очень мало городских лесов.





«Мы выступаем за то, чтобы ЛДС строили не там, а строили, например, в районе северного аэропорта. Там можно и транспортную структуру для города развить», — предлагает Каверзина.





По её словам, из-за холодной погоды на пикет собралось не очень много человек, примерно 5–6.





Пикет начался в 14 часов и продлился час





В начале октября вырубку деревьев под ЛДС заказало Министерство строительства НСО.