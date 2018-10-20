Активисты вышли на пикет против строительства ЛДС — они предлагают перенести его в аэропорт

Участники акции жалеют лес, который хотят рубить ради новой арены

Активисты считают, что вместо нового ЛДС на Горской должна быть рекреационная зона
Активисты считают, что вместо нового ЛДС на Горской должна быть рекреационная зона


Сегодня днём 20 октября в центре Новосибирска прошёл пикет против строительства нового ЛДС рядом с Обью на левом берегу.


В 14 часов активисты собрались недалеко от здания правительства в сквере Крячкова, они раздавали листовки с призывом спасти новосибирские леса. Кроме того, у участников было несколько плакатов с надписями, высказывающими протест стройке в районе Горской. 


«У нас осталась в пойме реки Оби единственная зелёная зона, которая в пешей доступности, где можно сделать зону для отдыха — в том месте, где сейчас собираются застраивать. Изначально собирались застроить порядка 100 гектар — в 2016 году на перезонирование выводили, но потом там госсовет вступился и так далее. И пока оставили только под застройку 11 гектар — это под ледовый дворец спорта. Но тем не менее, там где его будут ставить — там зелёная зона, которая может быть прекрасной рекреационной территорией», — рассказала корреспонденту НГС организатор акции Светлана Каверзина.


Также Каверзина отметила, что в Новосибирске осталось очень мало городских лесов.


«Мы выступаем за то, чтобы ЛДС строили не там, а строили, например, в районе северного аэропорта. Там можно и транспортную структуру для города развить», — предлагает Каверзина.


По её словам, из-за холодной погоды на пикет собралось не очень много человек, примерно 5–6.


Пикет начался в 14 часов и продлился час
Пикет начался в 14 часов и продлился час


В начале октября вырубку деревьев под ЛДС заказало Министерство строительства НСО.

Прочтений: 2190

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (64)64
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено