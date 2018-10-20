В полиции сообщили о пострадавших в массовой аварии на Димитровском мосту

Пока информация от МВД предварительная

Сейчас сообщается, что пострадали трое
Сейчас сообщается, что пострадали трое


В полиции Новосибирска дали предварительную информацию по массовой аварии на Димитровском мосту, где образовалась мощная пробка в сторону центра.


«Пока выясняется, тут как будто бы пять автомобилей столкнулись и три человека пострадали», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Об аварии очевидцы сообщили сегодня около 13 часов дня. Уже тогда движение по мосту было практически заблокировано. Пробка стала ещё сложнее — если час назад сложный затор начинался на проезде Энергетиков, то сейчас водители начинают испытывать трудности в районе площади Станиславского.


На подъезде к площади Труда заторы с нескольких сторон
На подъезде к площади Труда заторы с нескольких сторон
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