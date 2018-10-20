В полиции сообщили о пострадавших в массовой аварии на Димитровском мосту
Пока информация от МВД предварительная
В полиции Новосибирска дали предварительную информацию по массовой аварии на Димитровском мосту, где образовалась мощная пробка в сторону центра.
«Пока выясняется, тут как будто бы пять автомобилей столкнулись и три человека пострадали», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Об аварии очевидцы сообщили сегодня около 13 часов дня. Уже тогда движение по мосту было практически заблокировано. Пробка стала ещё сложнее — если час назад сложный затор начинался на проезде Энергетиков, то сейчас водители начинают испытывать трудности в районе площади Станиславского.
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Елена Громкова
Фото Валерии Терлеевой
Скриншот yandex.ru/maps