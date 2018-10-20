В полиции сообщили о пострадавших в массовой аварии на Димитровском мосту

Сейчас сообщается, что пострадали трое





В полиции Новосибирска дали предварительную информацию по массовой аварии на Димитровском мосту, где образовалась мощная пробка в сторону центра.





«Пока выясняется, тут как будто бы пять автомобилей столкнулись и три человека пострадали», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Об аварии очевидцы сообщили сегодня около 13 часов дня. Уже тогда движение по мосту было практически заблокировано. Пробка стала ещё сложнее — если час назад сложный затор начинался на проезде Энергетиков, то сейчас водители начинают испытывать трудности в районе площади Станиславского.



