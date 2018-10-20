Налётчик в чёрной маске напал с ножом на финансовый офис в Академгородке

Его лицо никто не видел — полиция объявила розыск

Лицо преступника было закрыто чёрной маской





Полиция Новосибирска объявила в розыск налётчика, который вынес из помещения финансового учреждения 68 тысяч рублей.







17 октября преступник пришел в офис по адресу Демакова, 20, он начал угрожать ножом и забрал 68 тысяч рублей, передаёт пресс-служба ГУ МВД по НСО.





«Приметы преступника: на вид 20–25 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения, речь чистая, без акцента, голос звонкий. Был одет в куртку болотно-коричневого цвета с капюшоном, синие джинсы, черные перчатки.





Лицо было закрыто маской черного цвета с прорезями для глаз,





за спиной был рюкзак черного цвета», — сообщает полиция.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в отдел полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232–19–02, 232–18–70.







Преступление произошло 17 октября





На этой неделе розыск объявляли и сотрудники автоинспекции — они искали водителя, который убежал с места ДТП, а после признался, что испугался.