Налётчик в чёрной маске напал с ножом на финансовый офис в Академгородке
Его лицо никто не видел — полиция объявила розыск
Полиция Новосибирска объявила в розыск налётчика, который вынес из помещения финансового учреждения 68 тысяч рублей.
17 октября преступник пришел в офис по адресу Демакова, 20, он начал угрожать ножом и забрал 68 тысяч рублей, передаёт пресс-служба ГУ МВД по НСО.
«Приметы преступника: на вид 20–25 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения, речь чистая, без акцента, голос звонкий. Был одет в куртку болотно-коричневого цвета с капюшоном, синие джинсы, черные перчатки.
Лицо было закрыто маской черного цвета с прорезями для глаз,
за спиной был рюкзак черного цвета», — сообщает полиция.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в отдел полиции
На этой неделе розыск объявляли и сотрудники автоинспекции — они искали водителя, который убежал с места ДТП, а после признался, что испугался.
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Елена Громкова
Фото 54.мвд.рф