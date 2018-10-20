Димитровский мост встал: массовое ДТП перегородило три полосы

Авария произошла в сторону правого берега

Место происшествия сложно объехать
Место происшествия сложно объехать


Днём 20 октября на Димитровском мосту случилась авария, после этого в сторону правого берега собралась пробка.


По информации очевидцев, на мосту столкнулись 4 или 5 автомобилей, также на месте две скорые помощи.


Подробности происшествия выясняются.


Обновлено: После публикации в пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали три человека.


Авария случилась недалеко от выезда на правый берег
Авария случилась недалеко от выезда на правый берег


Движение практически заблокировано
Движение практически заблокировано


В августе НГС рассказывал о похожем ДТП, после которого были перегорожены полосы в сторону центра.

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