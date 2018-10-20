МЧС выпустило предупреждение об опасностях для водителей, выезжающих на трассы

В ведомстве предупреждают о возможном гололёде

Водителей, выезжающих на трассу, просят не забывать домкрат и буксирный трос
Водителей, выезжающих на трассу, просят не забывать домкрат и буксирный трос


Утром 20 октября новосибирское МЧС выпустило предупреждение для водителей, собирающихся выезжать на трассы.


«Спасатели предупреждают водителей, особенно отправляющихся в поездки за пределы населенных пунктов, о возможном гололеде и плохой видимости в период осадков на дорогах Новосибирской области, что может привести к росту аварийности. Автомобилистам необходимо проявлять внимательность за рулём и соблюдать скоростной режим», — говорится в сообщении МЧС.


Водителям на случай экстренных ситуаций сотрудники МЧС рекомендуют иметь в автомобиле заряженный мобильный телефон, домкрат, буксирный трос, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, переносной фонарь. 


Кроме того, настало время поменять на автомобилях летние шины на зимние, напоминают в ведомстве. На этой неделе о необходимости переобуваться уже напоминали сотрудники ГИБДД. Они также уже рассказывали, что начали менять резину на своих патрульных автомобилях.

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