МЧС выпустило предупреждение об опасностях для водителей, выезжающих на трассы
В ведомстве предупреждают о возможном гололёде
Утром 20 октября новосибирское МЧС выпустило предупреждение для водителей, собирающихся выезжать на трассы.
«Спасатели предупреждают водителей, особенно отправляющихся в поездки за пределы населенных пунктов, о возможном гололеде и плохой видимости в период осадков на дорогах Новосибирской области, что может привести к росту аварийности. Автомобилистам необходимо проявлять внимательность за рулём и соблюдать скоростной режим», — говорится в сообщении МЧС.
Водителям на случай экстренных ситуаций сотрудники МЧС рекомендуют иметь в автомобиле заряженный мобильный телефон, домкрат, буксирный трос, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, переносной фонарь.
Кроме того, настало время поменять на автомобилях летние шины на зимние, напоминают в ведомстве. На этой неделе о необходимости переобуваться уже напоминали сотрудники ГИБДД. Они также уже рассказывали, что начали менять резину на своих патрульных автомобилях.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова