В небе над Новосибирском начинается пик самого активного метеорного потока года

При хороших погодных условиях можно будет увидеть до 10 метеоров в час

На фото метеорный поток Персеиды, который можно было наблюдать в августе





В ночь на 21 октября начнётся пик метеорного потока Ориониды, связанного с вхождением Земли в пылевой след кометы Галлея.





«Ориониды — один из самых активных метеорных потоков астрономического года. Поток действует с начала октября по начало ноября, но его пик, когда можно наблюдать максимальное количество падающих звёзд, обычно приходится на 21–22 октября», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.





Сама комета сейчас находится очень далеко от нашей планеты — за орбитой Нептуна, но за долгое время существования она успела «наследить» вдоль всей своей орбиты. Через этот след и проходит Земля в октябре–ноябре, отмечает Орлов







«К сожалению, в этом году условия наблюдения Орионид не слишком благоприятные — ночное небо будет засвечивать практически полная Луна (полнолуние — 24 октября). Но всё равно в наших условиях при хорошей погоде и тёмном негородском небе можно надеяться увидеть до 10 метеоров в час. Смотреть лучше всего ближе к утру, когда на южном небе появляется созвездие Ориона», — уточнил астроном.





В начале октября новосибирский фотограф Алексей Парфёнов снял метеорный поток Дракониды — для астросъёмки новосибирец отправился в Искитимский район. До этого мощный метеорный поток был в августе — тогда фотограф из Бердска Ольга Сивякова смогла запечатлеть на небе Персеиды.