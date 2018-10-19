Власти Новосибирской области закупили 18 машин — их отдадут победителям соревнований

Один автомобиль стоит 800 тысяч рублей

Один из подходящих под критерии автомобилей — UAZ Patriot
Один из подходящих под критерии автомобилей — UAZ Patriot

Власти Новосибирской области закупят 18 автомобилей за 14,3 миллиона рублей — их хотят отдать победителю соревнований.


ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы» закупило 18 легковых автомобилей. Заказчиком выступило министерство сельского хозяйства Новосибирской области. Согласно тексту закупки, автомобили должны быть выпущены в 2018 году, быть белого цвета и иметь полноприводную трансмиссию 4х4.


Стоимость одного автомобиля составила 800 тысяч, а начальная цена контракта — 14,4 миллиона рублей. Победителем конкурса стала компания «Турград», основным видом деятельности которой является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Она предложила заплатить 14,32 миллиона рублей за поставку 18 автомобилей.


В документе также отмечается, что автомобили должны быть без пробега. «На товар установлена гарантия поставщика — не менее 3 лет или не менее 100 000 км пробега с даты поставки. Цель поставки товара — награждение заказчиком победителя областных соревнований», — уточняется в документе.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать, на каких именно соревнованиях будут разыграны автомобили.


В начале октября власти Новосибирской области разработали новые регламенты на закупку служебных автомобилей — туда вошли 8 типов машин, которые можно купить за счёт бюджета.

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