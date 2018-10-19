подробности

Девелопер посёлка в Заельцовском районе признан банкротом — его жители могут остаться без света

Суд считает, что инвесторы сами виноваты, потому что не спешат оформлять свои права на сети

В посёлке порядка 100 коттеджей, но официально к сетям подключены только четверть из них, пояснил Иванов
В посёлке порядка 100 коттеджей, но официально к сетям подключены только четверть из них, пояснил Иванов

Около 100 коттеджей в районе посёлка «Кедровый» могут остаться без электричества — девелопер «Новый дом», который развивал территорию с начала «нулевых», признан банкротом и вступил в стадию конкурсного производства.


Территория посёлка ограничена улицами Легендарной, Петровской, Перспективной и Андреевской в Заельцовском районе. Как рассказал корреспонденту НГС житель посёлка Олег, инженерные сети, в частности электрические, построены компанией «Новый дом», но в эксплуатацию не сданы и на баланс ресурсоснабжающей организации переданы не были.


«Сейчас у нас потребление бездоговорное, есть все законные основания отрубить посёлок от электричества. А впереди зима: если электричество отрубили, это и газовый котёл не работает, и насос канализации, — всё, посёлок помер», — говорит Олег.


Жители также волнуются, что сети могут быть проданы на торгах как имущество должника — сейчас «Новый дом» находится в процессе банкротства, решением арбитражного суда от 5 октября в компании введено конкурсное производство. По материалам суда, инвесторы посёлка получили уведомления о необходимости подключиться к имуществу общего пользования, но большинство инвесторов не заключают договоры и не выполняют взятые по договорам инвестирования обязательства и уклоняются от оплаты содержания коммуникаций.


Как пояснил конкурсный управляющий компании Константин Иванов, по закону коммуникации не могут быть включены в имущество, подлежащее продаже на торгах, потому что изначально принадлежат инвесторам. Они же, по его словам, должны принять на себя ответственность за содержание сетей.


Иванов подтвердил, что формально пользование электричеством в посёлке в большинстве случаев самовольное, и РЭС вправе отключить подачу энергии тем инвесторам, которые не узаконили подключение.


«До отключения сетей мы доводить не можем, — при этом заверил он. — Сегодня ситуация состоит в следующем: в связи с тем, что [началось] конкурсное производство, завершение проекта, [в том виде] как изначально планировалось, затруднительно. Но эта работа идёт. <…> Есть люди, у кого нет задолженности, но они не выполнили технические обязательства по договору. <…> Людям быстрее надо стать собственниками этого имущества».


В прошлом году РЭС массово отключали электроэнергию в микрорайонах Затон и Лесоперевалка — 200 домов лишились света из-за того, что не были оформлены в собственность

Прочтений: 876

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено