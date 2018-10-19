Девелопер посёлка в Заельцовском районе признан банкротом — его жители могут остаться без света

Суд считает, что инвесторы сами виноваты, потому что не спешат оформлять свои права на сети

В посёлке порядка 100 коттеджей, но официально к сетям подключены только четверть из них, пояснил Иванов

Около 100 коттеджей в районе посёлка «Кедровый» могут остаться без электричества — девелопер «Новый дом», который развивал территорию с начала «нулевых», признан банкротом и вступил в стадию конкурсного производства.







Территория посёлка ограничена улицами Легендарной, Петровской, Перспективной и Андреевской в Заельцовском районе. Как рассказал корреспонденту НГС житель посёлка Олег, инженерные сети, в частности электрические, построены компанией «Новый дом», но в эксплуатацию не сданы и на баланс ресурсоснабжающей организации переданы не были.







«Сейчас у нас потребление бездоговорное, есть все законные основания отрубить посёлок от электричества. А впереди зима: если электричество отрубили, это и газовый котёл не работает, и насос канализации, — всё, посёлок помер», — говорит Олег.







Жители также волнуются, что сети могут быть проданы на торгах как имущество должника — сейчас «Новый дом» находится в процессе банкротства, решением арбитражного суда от 5 октября в компании введено конкурсное производство. По материалам суда, инвесторы посёлка получили уведомления о необходимости подключиться к имуществу общего пользования, но большинство инвесторов не заключают договоры и не выполняют взятые по договорам инвестирования обязательства и уклоняются от оплаты содержания коммуникаций.





Как пояснил конкурсный управляющий компании Константин Иванов, по закону коммуникации не могут быть включены в имущество, подлежащее продаже на торгах, потому что изначально принадлежат инвесторам. Они же, по его словам, должны принять на себя ответственность за содержание сетей.







Иванов подтвердил, что формально пользование электричеством в посёлке в большинстве случаев самовольное, и РЭС вправе отключить подачу энергии тем инвесторам, которые не узаконили подключение.







«До отключения сетей мы доводить не можем, — при этом заверил он. — Сегодня ситуация состоит в следующем: в связи с тем, что [началось] конкурсное производство, завершение проекта, [в том виде] как изначально планировалось, затруднительно. Но эта работа идёт. <…> Есть люди, у кого нет задолженности, но они не выполнили технические обязательства по договору. <…> Людям быстрее надо стать собственниками этого имущества».





В прошлом году РЭС массово отключали электроэнергию в микрорайонах Затон и Лесоперевалка — 200 домов лишились света из-за того, что не были оформлены в собственность.

