Будет доплата: министр прокомментировал подаренные пенсионеркой мыло и верёвку

Сибирячка передала министру мыло, верёвку, спички и соль за 89 рублей

Ярослав Фролов пояснил, что новосибирцам с пенсией ниже прожиточного минимума полагается доплата
Ярослав Фролов пояснил, что новосибирцам с пенсией ниже прожиточного минимума полагается доплата


Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов прокомментировал подаренные новосибирской пенсионеркой мыло, веревку, спички и соль. Пенсионерка Елена Владимировна принесла чиновнику подарок за 89 рублей после того, как областные власти повысили на такую сумму прожиточный минимум для пенсионеров с начала следующего года. 


В ответе министра на запрос корреспондента НГС подтверждается, что в 2019 году размер прожиточного минимума для пенсионеров будет равен 8841 рублю против 8725 рублей в этом году. 


Если пенсионер получает пенсию ниже прожиточного минимума, ему будет положена отдельная социальная доплата, которая будет рассчитываться индивидуально. «Средний размер доплаты составит 1892 рубля», — прокомментировал министр.


«Если у гражданина возникают вопросы, он имеет право обратиться в министерство труда и социального развития Новосибирской области. <…> Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным», 


— ответил министр на запрос корреспондента НГС.

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