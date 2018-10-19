Будет доплата: министр прокомментировал подаренные пенсионеркой мыло и верёвку
Сибирячка передала министру мыло, верёвку, спички и соль за 89 рублей
Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов прокомментировал подаренные новосибирской пенсионеркой мыло, веревку, спички и соль. Пенсионерка Елена Владимировна принесла чиновнику подарок за 89 рублей после того, как областные власти повысили на такую сумму прожиточный минимум для пенсионеров с начала следующего года.
В ответе министра на запрос корреспондента НГС подтверждается, что в 2019 году размер прожиточного минимума для пенсионеров будет равен 8841 рублю против 8725 рублей в этом году.
Если пенсионер получает пенсию ниже прожиточного минимума, ему будет положена отдельная социальная доплата, которая будет рассчитываться индивидуально. «Средний размер доплаты составит 1892 рубля», — прокомментировал министр.
«Если у гражданина возникают вопросы, он имеет право обратиться в министерство труда и социального развития Новосибирской области. <…> Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным»,
— ответил министр на запрос корреспондента НГС.
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Александра Трофименко
Фото Ольги Бурлаковой