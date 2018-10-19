Новосибирцы выпустили коллекцию одежды с хороводами пляшущих соболей

Кофту с соболями уже успела примерить начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова (на фото слева)





Владельцы новосибирского бара The Rooks выпустили коллекцию одежды с танцующими соболями. Основой послужили известные граффити.







Первую партия свитшотов с принтом по мотивам граффити уличного художника Ивана Ягоды в Первомайском сквере заказали к годовщине бара The Rooks, рассказал один из его создателей и совладельцев Игорь Каменев. Сами вещи изготовило небольшое новосибирское ателье «Иголкин».







Никаких надписей на свитшоте нет — принт представляет собой три ряда соболей, идущих плотными колоннами навстречу друг другу.







«Мы заказали 40 свитшотов и половину уже раздали сотрудникам и друзьям. Остальные можно купить у нас в баре. Если будет спрос, мы закажем ещё и, возможно, используем какие-то другие виды одежды», — пояснил корреспонденту НГС Игорь Каменев. Один свитшот стоит в The Rooks 1900 рублей.







Несмотря на крайне лимитированный размер коллекции, владельцы бара уже нашли для продвижения своей линии одежды известную модель. Игорь Каменев выложил в соцсетях фото, где он изображён вместе с начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой. Оба они одеты в свитшоты с соболями.







Граффити стали частью культурной среды в Новосибирске. Компания «2ГИС» даже нанесла на карту наиболее красивые и необычные рисунки на городских улицах и во дворах.