Крупного новосибирского застройщика банкротят из-за долга в 8 миллионов

В самой компании заверяют, что долг уже погашен

Концерн «Сибирь» построил микрорайон «Горский» и ЖК «Берёзовое», а сейчас возводит жилые комплексы «На Фадеева» и «Радуга Сибири»

Бывшая совладелица Лариса Шеремет пытается обанкротить одну из компаний, входящих в новосибирский промышленно-строительный концерн «Сибирь».







Иск о банкротстве ООО «Компания "Сибирь — Развитие"» Лариса Шеремет подала в Арбитражный суд Новосибирской области. Информация об этом появилась накануне, 18 октября, в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований превышает 8 миллионов 468 тысяч рублей. Предварительное заседание ещё не назначено, никакой дополнительной информации по делу нет.





«8,46 миллиона рублей — это выплата действительной стоимости доли в уставном капитале ООО "Компания «Сибирь — Развитие»". Ещё до подачи иска в арбитражный суд мы полностью выполнили все свои обязательства, что подтверждает платежное поручение от 9 октября 2018 года», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании, добавив, что их юридическая служба уже готовит иск о защите деловой репутации.







Как сообщается в более ранних материалах областного арбитража, Лариса Шеремет была одной из совладелиц компании «Сибирь — Развитие». К августу 2015 года размер её доли в уставном капитале составлял 5,97%. Ещё 1,99% принадлежали Александре Шеремет. Но 17 сентября того же года они обе вышли из состава участников ООО, а позже обратились в арбитраж с требованием выплатить им действительную стоимость их долей.





В апреле 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области эти требования удовлетворил.







По данным «Контур-Фокус», сейчас ООО «Компания "Сибирь — Развитие"» полностью принадлежит семье Червовых. Наибольшей долей (48,63%) владеет Валерий Червов — депутат Заксобрания Новосибирской области. Доля его сына, депутата новосибирского горсовета Дмитрия Червова, составляет 41,85%.





Этим летом компания из Рязани выкупила имущество обанкротившегося новосибирского застройщика «Союз-10».

