Власти запретили парковаться на Вокзальной магистрали

Теперь оставлять машину можно будет только в парковочных карманах





Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на участке Вокзальной магистрали около железнодорожного вокзала.





«С 12 ноября запрещается остановка транспортных средств на Вокзальной магистрали на участке от улицы Ленина до улицы Сибирской за исключением мест, где обустроены парковки», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что парковаться теперь можно будет только в специальных парковочных карманах с обеих сторон Вокзальной магистрали.





Под запрет попала парковка недалеко от железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный





Здесь будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».





В мэрии объяснили, что парковку запрещают для ликвидации пробок, увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения и свободного движения общественного транспорта.





В начале октября мэрия запретила парковаться на площади Ленина по ночам. Решение объяснили жалобами горожан на шум.

