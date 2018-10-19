Власти запретили парковаться на Вокзальной магистрали
Запрет начнёт действовать 12 ноября
Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на участке Вокзальной магистрали около железнодорожного вокзала.
«С 12 ноября запрещается остановка транспортных средств на Вокзальной магистрали на участке от улицы Ленина до улицы Сибирской за исключением мест, где обустроены парковки», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что парковаться теперь можно будет только в специальных парковочных карманах с обеих сторон Вокзальной магистрали.
Здесь будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».
В мэрии объяснили, что парковку запрещают для ликвидации пробок, увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения и свободного движения общественного транспорта.
В начале октября мэрия запретила парковаться на площади Ленина по ночам. Решение объяснили жалобами горожан на шум.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах.
Александр Сильченко
Фото автора (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)