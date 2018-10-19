Власти запретили парковаться на Вокзальной магистрали

Запрет начнёт действовать 12 ноября

Теперь оставлять машину можно будет только в парковочных карманах
Теперь оставлять машину можно будет только в парковочных карманах


Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на участке Вокзальной магистрали около железнодорожного вокзала.


«С 12 ноября запрещается остановка транспортных средств на Вокзальной магистрали на участке от улицы Ленина до улицы Сибирской за исключением мест, где обустроены парковки», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что парковаться теперь можно будет только в специальных парковочных карманах с обеих сторон Вокзальной магистрали.


Под запрет попала парковка недалеко от железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный
Под запрет попала парковка недалеко от железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный


Здесь будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».


В мэрии объяснили, что парковку запрещают для ликвидации пробок, увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения и свободного движения общественного транспорта.


В начале октября мэрия запретила парковаться на площади Ленина по ночам. Решение объяснили жалобами горожан на шум. 

Прочтений: 3753

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено