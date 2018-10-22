Остановка уехала: в мэрии объяснили, почему на «Молодёжной» больше нет киосков

За павильоны отвечают частные владельцы, поэтому пассажирам негде укрыться от дождя

12 октября с новой остановки начали эвакуировать машины
12 октября с новой остановки начали эвакуировать машины

Мэрия Новосибирска объяснила, почему на новое месте остановки «Молодёжная» не поставили старые павильоны.


Остановки передвинули в конце сентября, но остановочные павильоны остались на старом месте — дорожные службы передвинули только знак. В результате в кармане остановки на чётной стороне продолжали по привычке парковаться автомобили.


«Остановку транспорта перенесли, а остановочный павильон остался на прежнем месте. Пассажирам негде спрятаться от дождя», — сообщила сегодня в редакцию НГС читательница Галина. 


В свою очередь в мэрии пояснили, что остановочные павильоны не переносили, потому что они принадлежат частным владельцам, а не муниципалитету. 


«Перенос остановки "Молодёжная" по улице Бориса Богаткова осуществлён в рамках исполнения федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" в текущем году. В настоящее время они размещаются за перекрёстком с улицей Федосеева и их размещение соответствует требованиям нормативных документов. Существующие павильоны совмещены с торговыми киосками и содержатся за счет их владельцев», — прокомментировали ситуацию в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.


Старые остановочные павильоны не перенесли вместе со знаками
Старые остановочные павильоны не перенесли вместе со знаками


На прошлой неделе с нового места остановки «Молодёжная» начали эвакуировать машины, из-за которых не мог подъехать общественный транспорт

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