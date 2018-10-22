Остановка уехала: в мэрии объяснили, почему на «Молодёжной» больше нет киосков
За павильоны отвечают частные владельцы, поэтому пассажирам негде укрыться от дождя
Мэрия Новосибирска объяснила, почему на новое месте остановки «Молодёжная» не поставили старые павильоны.
Остановки передвинули в конце сентября, но остановочные павильоны остались на старом месте — дорожные службы передвинули только знак. В результате в кармане остановки на чётной стороне продолжали по привычке парковаться автомобили.
«Остановку транспорта перенесли, а остановочный павильон остался на прежнем месте. Пассажирам негде спрятаться от дождя», — сообщила сегодня в редакцию НГС читательница Галина.
В свою очередь в мэрии пояснили, что остановочные павильоны не переносили, потому что они принадлежат частным владельцам, а не муниципалитету.
«Перенос остановки "Молодёжная" по улице Бориса Богаткова осуществлён в рамках исполнения федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" в текущем году. В настоящее время они размещаются за перекрёстком с улицей Федосеева и их размещение соответствует требованиям нормативных документов. Существующие павильоны совмещены с торговыми киосками и содержатся за счет их владельцев», — прокомментировали ситуацию в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
На прошлой неделе с нового места остановки «Молодёжная» начали эвакуировать машины, из-за которых не мог подъехать общественный транспорт.
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Елена Громкова, Елизавета Милованова
Фото предоставлены группой «Рядом метро Золотая Нива»