На Семьи Шамшиных построили новый переход через железнодорожные пути

Но откроют его немного позже

Переход начали строить в середине августа





Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги рассказала, когда заработает новый пешеходный переход через железную дорогу по адресу Семьи Шамшиных, 97А в Центральном районе Новосибирска.





По информации пресс-службы ЗСЖД, завершить работы планируют уже в начале ноября.





«В первой декаде ноября переход сдадут. Там уже завершающая стадия сейчас. Стоит задача закончить всё как можно раньше», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.





Сейчас строительство перехода вышло в финальную стадию





На пешеходном переходе будет уложен резинокордовый настил, переход оборудуют системами освещения, звуковой и световой сигнализации, предупреждающей о приближении поезда, специальными направляющими накопителями S-образной формы, огороженными перилами. Также проект предусматривает оснащение перехода пандусами и сходнями для маломобильных граждан.





Рабочие уже установили и покрасили новые заборы





Такие переходы вынуждают пешеходов смотреть в стороны движения поездов и оценивать дорожную ситуацию. Работы по обустройству перехода уже начались, а закончить все работы планируют осенью.





В ближайшее время здесь заработает новая система освещения





Железнодорожники постоянно призывают граждан быть осторожнее при переходе через пути. Однако несчастные случаи на железной дороге, увы, не редкость. Так, 15 июня в Бердске мужчина погиб, переходя пути на железнодорожном вокзале.

