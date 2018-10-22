На Семьи Шамшиных построили новый переход через железнодорожные пути

Но откроют его немного позже

Переход начали строить в середине августа
Переход начали строить в середине августа


Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги рассказала, когда заработает новый пешеходный переход через железную дорогу по адресу Семьи Шамшиных, 97А в Центральном районе Новосибирска.


По информации пресс-службы ЗСЖД, завершить работы планируют уже в начале ноября.


«В первой декаде ноября переход сдадут. Там уже завершающая стадия сейчас. Стоит задача закончить всё как можно раньше», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


Сейчас строительство перехода вышло в финальную стадию
Сейчас строительство перехода вышло в финальную стадию


На пешеходном переходе будет уложен резинокордовый настил, переход оборудуют системами освещения, звуковой и световой сигнализации, предупреждающей о приближении поезда, специальными направляющими накопителями S-образной формы, огороженными перилами. Также проект предусматривает оснащение перехода пандусами и сходнями для маломобильных граждан.


Рабочие уже установили и покрасили новые заборы
Рабочие уже установили и покрасили новые заборы


Такие переходы вынуждают пешеходов смотреть в стороны движения поездов и оценивать дорожную ситуацию. Работы по обустройству перехода уже начались, а закончить все работы планируют осенью.


В ближайшее время здесь заработает новая система освещения 
В ближайшее время здесь заработает новая система освещения 


Железнодорожники постоянно призывают граждан быть осторожнее при переходе через пути. Однако несчастные случаи на железной дороге, увы, не редкость. Так, 15 июня в Бердске мужчина погиб, переходя пути на железнодорожном вокзале.

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