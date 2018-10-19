В День народного единства на площади Ленина выступит певец-патриот

Денис Майданов известен как певец и автор хитов, которые исполняют многие российские поп-звёзды

Певец, поэт и композитор Денис Майданов станет хедлайнером праздничного концерта ко Дню народного единства, который пройдёт 4 ноября в Новосибирске на площади Ленина.







Праздновать День народного единства новосибирцы начнут ещё в первой половине дня: в 12:00 на площади Ленина стартует Фестиваль обычаев и традиций народов России. В нём примут участие творческие коллективы и исполнители из Новосибирска и Новосибирской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.







«Концерт Дениса Майданова начнётся в 18:00 на центральной площади города Новосибирска. Сразу после концерта пройдут праздничный фейерверк, а также Всероссийская акция "Ночь искусств"», — передали в пресс-службе со ссылкой на министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова.







Денис Майданов — российский автор и исполнитель, имеет звание «Заслуженный артист России». Работает в жанрах поп-рока, шансона и патриотической песни. В 2016 году входил в жюри Всероссийского фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».





Предстоящий праздник подарит новосибирцам три выходных дня — 3, 4 и 5 ноября.





В прошлом году в День народного единства на площади Ленина выступил Олег Газманов и группа «Эскадрон» — их концерт обошёлся бюджету в 3 миллиона рублей.