«Почта России» потеряла письма в лесу — их нашли местные жители

Всего в лесу было разбросано больше двух десятков писем

Отправления должен был разнести почтальон отделения № 126
Отправления должен был разнести почтальон отделения № 126

Сегодня утром жители Октябрьского района увидели письма и извещения, они были рассыпаны по дороге в Инюшенском бору. В почте заверили, что почтальон оставил их в общедоступном месте.


Как сообщила корреспонденту НГС читатель Ирина Ом, письма она заметила в 8:25, когда вышла на работу.


«Не меньше двух десятков писем лежало на тропинке — и простые, и уведомления на посылки, извещения. Страшно было в руки брать — я наклонилась, посмотрела — 126 (отделение почты № 126. — Прим. Ред.). Сначала подумала — ну мало ли, ветер, может быть. Потом меня смутило, что на протяжении всего бора эти письма, по одному, по два на тропинке лежали», — рассказала Ирина Ом.


По словам читателя, все адреса, куда нужно было доставить письма, относятся к многоквартирным домам на улице Выборной. Как пояснила Ирина, к 16:00 часть писем собрали.


В бору ещё осталось несколько писем и извещений
В бору ещё осталось несколько писем и извещений


Как сообщили в пресс-службе Почты России в ответ на запрос НГС, счета на оплату ЖКХ и извещения почтальон доставил в общежитие на улице Выборная. 


«Однако почтовые ящики по данному адресу находятся в ненадлежащем состоянии. В связи с этим почтовые работники оставили корреспонденцию в специальном общедоступном для жильцов общежития месте», — объяснили в пресс-службе.


Почтовые ящики были без замков и не закрывались 
Почтовые ящики были без замков и не закрывались 


Также в ведомстве пообещали, что в ближайшее время извещения повторно доставят адресатам. «С сотрудниками проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил оказания услуг почтовой связи и недопустимости оставления корреспонденции вне почтовых ящиков», — подчеркнули в пресс-службе.


В мае этого года коробку с недоставленными письмами нашла жительница Горского микрорайона — почтальон оставил их на подоконнике.

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