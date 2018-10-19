«Почта России» потеряла письма в лесу — их нашли местные жители
Всего в лесу было разбросано больше двух десятков писем
Сегодня утром жители Октябрьского района увидели письма и извещения, они были рассыпаны по дороге в Инюшенском бору. В почте заверили, что почтальон оставил их в общедоступном месте.
Как сообщила корреспонденту НГС читатель Ирина Ом, письма она заметила в 8:25, когда вышла на работу.
«Не меньше двух десятков писем лежало на тропинке — и простые, и уведомления на посылки, извещения. Страшно было в руки брать — я наклонилась, посмотрела — 126 (отделение почты
По словам читателя, все адреса, куда нужно было доставить письма, относятся к многоквартирным домам на улице Выборной. Как пояснила Ирина, к 16:00 часть писем собрали.
Как сообщили в пресс-службе Почты России в ответ на запрос НГС, счета на оплату ЖКХ и извещения почтальон доставил в общежитие на улице Выборная.
«Однако почтовые ящики по данному адресу находятся в ненадлежащем состоянии. В связи с этим почтовые работники оставили корреспонденцию в специальном общедоступном для жильцов общежития месте», — объяснили в пресс-службе.
Также в ведомстве пообещали, что в ближайшее время извещения повторно доставят адресатам. «С сотрудниками проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил оказания услуг почтовой связи и недопустимости оставления корреспонденции вне почтовых ящиков», — подчеркнули в пресс-службе.
В мае этого года коробку с недоставленными письмами нашла жительница Горского микрорайона — почтальон оставил их на подоконнике.
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Елизавета Милованова
Фото Ирины Ом (1, 2), Почты России (3)